U intervjuu za The Hollywood Reporter, Aniston otkriva da je bila toliko preplavljena emocijama dok je snimala ponovno okupljanje Prijatelja, koje je emitirano na HBO Maxu u svibnju, da je nekoliko puta morala napustiti set.

- Mislim da smo bili jako naivni kad smo ulazili u to, razmišljajući: 'Kako će ovo biti zabavno? Ponovo sastavljaju setove, točno onako kakvi su bili'. Onda dođete tamo i kažete: 'O, dobro, nisam razmišljala o tome što se dogodilo zadnji put kada sam bila ovdje' – rekla je Aniston.

Objasnila je da nije bila spremna ovakav susret sa svojom prošlošću.

- To me jednostavno iznenadilo jer je bilo kao: 'Bok, prošlost, sjećaš se mene? Sjećaš se kako je to bilo sranje? Mislila si da je sve ispred tebe i da će život biti jednostavno prekrasan, a onda si prošla kroz možda najteže vrijeme u svom životu?' Sve je bilo jako uznemirujuće tako da sam morala izaći u određenim trenucima. Ne znam kako to nije dospjelo u konačnu verziju filma – rekla je iskreno Jennifer.

Aniston je već prije izjavila o velikoj emocionalnoj težini ponovnog okupljanja sa svojim Prijateljima rekavši kako su u jednom trenutku svi krenuli u plač. - Vratiti se tamo, nostalgično je na način koji je pomalo i melankoličan, znate? Jer puno se toga promijenilo i svi smo krenuli različitim putevima, ne tako lakim i nekim lakim... za svakoga od nas- objasnila je Aniston.

Također glumica se prisjetila svoje glumačke karijere nakon Prijatelja i izjavila kako joj je život otišao u totalnom drugom smjeru nego što je planirala.

- Bilo je više osobnih stvari za koje sam očekivala da će se promijeniti. Svi smo imali ideju o tome kako će nam izgledati budućnost i na što ćemo se usredotočiti, a onda se sve promijenilo preko noći i to je bilo to. Ali opet, da se sve to nije dogodilo, ne bih sjedila ovdje kao žena kakva sam danas - istaknula je.

I za kraj Aniston se osvrnula na svoj brak s Bradom Pittom.

- Je li neugodno javno prolaziti kroz mračne situacije iz svog života? Da, neugodno je, ali sam imala izbor. Mogla sam se skrivati i živjeti ispod pokrivača ili nastaviti živjeti i napredovati, što sam i učinila. Prve promjene su mi se dogodile s filmom The Break-Up – rekla je Jennifer Aniston.