Jennifer Lawrence o situaciji u Gazi: 'To nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je!'

Američka glumica Jennifer Lawrence osudila je "genocid" u Pojasu Gaze koji je "neprihvatljiv" i kritizirala američku politiku zbog nedostatka "integriteta", na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu u Španjolskoj.

"Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je", odgovorila je 35-godišnja glumica na pitanje o situaciji u Gazi, na konferenciji za novinare prije primanja Velike nagrade časti Donostia.

"Jako sam zabrinuta za svoju djecu, za svu našu djecu", izjavila je pa nastavila komentirati situaciju u svojoj zemlji.

Foto: Pankra Nieto

"Ono što me toliko rastužuje jest to što će ovo nepoštovanje i trenutačna retorika u američkoj politici postati normalni za njih, mislim na mlade ljude koji sada glasaju s 18 godina", dodala je.

„Bit će im potpuno normalno da politika nema integritet. Političari lažu, nema empatije, a treba se podsjetiti da kada ignorirate što se događa na jednoj strani svijeta, brzo će se dogoditi i na vašoj strani svijeta“, rekla je, ne imenujući nikoga.

Dobitnica Oscara iz 2013. izrazila je žaljenje što njezine izjave ili izjave njezinih kolega o aktualnim pitanjima samo služe „dodatnom raspirivanju vatre“, dok bi pitanja o kojima se raspravlja, po njezinu mišljenju, trebali rješavati „oni koji su izabrani na izborima“.

Foto: Pankra Nieto

Najnoviji film Jennifer Lawrence, „Umri, ljubavi“, u režiji Lynne Ramsay i predstavljenog u svibnju na Filmskom festivalu u Cannesu, bit će prikazan uz dodjelu nagrade Donostia na ovogodišnjem, 73. izdanju festivala.

Film, koji su koproducirala ona i Martin Scorsese, temelji se na romanu „Umri, ljubavi“ argentinske spisateljice Ariane Harwicz. Istražuje sreću para koji se suočava s izazovom rođenja djeteta, prateći radnju koja nudi nove perspektive o majčinstvu, potpuno demistificirane i kojima se pristupa s iskrenošću.

„Nakon što sam rodila svog drugog sina, prošla sam kroz stvarno teško postporođajno razdoblje, bilo je baš čudno. Gledajući film sada i gledajući na sve s odmakom, nakon što sam se osjećala kao da hodam kroz tu šumu, mislim da je napravila stvarno dobar posao“, rekla je glumica o Ariani Harwicz i njenoj knjizi.