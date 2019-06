Jennifer Lopez objavila fotku iz kreveta s modricom na oku...

Američka pjevačica i glumica, Jennifer Lopez (49), šokirala je fanove na Instagramu nakon što je objavila uznemirujuću fotografiju na kojoj je prekrivena modrica na oku. Na fotografiji pjevačica leži u krevetu s povezom i oblogom oko ozlijeđenog oka.

Jennifer je uz fotografiju napisala 'glamurozni život'. Iako se još uvijek ne zna točan uzrok ozlijede, glazbenica je objavom zabrinula mnogobrojne pratitelje koji nisu naviknuli na ovakve fotografije, a mnogi su se zapitali i hoće li pjevačica biti u stanju održati planiranu turneju.

Podsjetimo, Lopez je trenutačno na svojoj četvrtoj turneji 'It's my party tour', koju je organizirala kao svojevrsnu proslavu 50. rođendana. U sklopu turneje održat će ukupno 36 koncerata, i to na četiri kontinenta - Sjevernoj Americi, Europi, Aziji i Africi.

Inače, pjevačica će jubilarnih 50 navršiti 24. srpnja. S obzirom na njezin besprijekoran izgled, mnogima je teško za povjerovati da će Lopez napuniti pola stoljeća.

Na pitanje kako održava tako mladolik izgled, odgovorila je da su njezine tri tajne: kontrolirani unos kofeina, nekonzumiranje alkohola te dugotrajan i kvalitetan san.

