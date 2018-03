Jennifer Lopez: 'Redatelj me tražio da mu pokažem grudi'

Nisu me zlostavljali kao druge žene, no i ja sam imala situaciju sa redateljem, rekla je pjevačica i glumica Jennifer Lopez (48) u intervjuu za američki magazin Harper's Bazaar. Kaže da se to dogodilo kada je trebala snimiti jedan od prvih filmova.

#backlot #NBCU A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 12, 2018 at 2:28pm PDT

- Redatelj mi je rekao da skinem majicu i pokažem svoje grudi. Jesam li to učinila? Nisam - ispričala je Lopez. Progovorila je o tome, a kaže da je to bio zastrašujuć trenutak za nju. Dodala je kako je ipak bila riječ o muškarcu koji ju zapošljava.

- Znala sam da takvo ponašanje nije u redu i riskirala sam odbivši takav zahtjev. Mislim da je proradio moj instinkt iz Bronxa - objasnila je pjevačica. Progovorila je i o svojoj vezi s bivšim bejzbolašem Alexom Rodriguezom (42). Kaže kako nikad nije toliko vježbala koliko to radi s njime, a da posebno uživa u dugim maženjima u krevetu s njime.

Foto: privatni album

- Toliko me 'zarazio' bejzbolom da sam pokupila metafore iz tog sporta. Jednostavno, bejzbol je poput života. Želiš postići optrčavanje - ispričala je Lopez i dodala je da joj se prijatelji smiju zbog novog načina izražavanja. Par je u vezi oko godinu dana, a pjevačica ističe kako još vjeruje u brak i voljela bi ostarjeti s nekim tko joj je predan, ali i ona njemu.

Foto: Privatni album

- No ne prisiljavam ga sada na brak. Naša je veza dobra, zdrava, odlično komuniciramo. Razumijemo svoje živote međusobno na način koji većina ne bi. Oboje smo pod povećalom javosti od ranih 20-ih i puno smo postigli već na početku svojih karijera - rekla je glumica z braka s glazbenikom Marcom Anthonyjem (48) ima blizance Emmu i Maximiliana (9).