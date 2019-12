Jennifer pokazala fotografiju iz mladosti i prisjetila se svog oca

Otkako je glumica Jennifer Aniston (50) napravila korisnički račun na Instagramu, svjetski mediji ne prestaju pisati o njoj. Tako se nedavno ponovno našla u centru pažnje kad je povodom blagdana na društvenim mrežama podijelila fotografiju iz djetinjstva s ocem Johnom.

Foto: Privatni album

- Božić s jednim od mojih stvoritelja. Onda i sad. Volim te tata - izjavila je Aniston uz fotografiju koja je brzo prikupila više od tri milijuna lajkova. Američka glumica nekoliko je puta izjavila kako joj je otac tijekom cijelog života bio velika podrška, a kako je zbog izgleda majke Nancy bila iskompleksirana u djetinjstvu.

- Izgledala je prelijepo. A ja sam izgledala kako sam izgledala. Nisam izgledala onako kako je ona željela. I to je nešto s čime sam se nosila cijeli život. Nikad se nisam osjećala dovoljno lijepom. Bila je vrlo kritična prema meni i prema tome kako izgledam jer je ona bila prava ljepotica - rekla je Aniston jednom prilikom.

Foto: Privatni album

Upravo se zbog roditelja odlučila i baviti glumom. Naime, njezin otac je poznat po ulozi Victora Kiriakisa u seriji 'Days of Our Lives', a Nancy je također bila u glumačkim vodama. Nakon što je njezina majka izbacila knjigu 'From Mother and Daughter to Friends: A Memoir' Jennifer je u potpunosti prestala pričati s njom, a Nancy je preminula 2016. godine.

