Jennifer promijenila prezime u Affleck, podijelila je detalje i fotografije sa svadbe u Vegasu

Glumac Ben Affleck (49) i pjevačica Jennifer Lopez (52) u subotu su nešto prije ponoći izrekli sudbonosno 'da' u Maloj bijeloj kapelici u Las Vegasu. Sljedećeg dana pjevačica je na svom blogu On the JLo podijelila dojmove i nekoliko fotografija s ceremonije.

- Uspjeli smo. Ljubav je prekrasna. Ljubav je ljubazna. I pokazalo se da je ljubav strpljiva... Sinoć smo letjeli u Vegas, stajali u redu za dozvolu s još četiri para, svi na istom putu do prijestolnice vjenčanja svijeta - napisala je Jennifer, pa opisala ljude koje su susreli u kapelici.

- Iza nas su se dva muškarca držala za ruke. Ispred nas, mladi par koji je prešao tri sata vožnje od Victorvillea na drugi rođendan svoje kćeri. Svi mi želimo isto, da nas svijet prepozna kao partnere i da svijetu izjavimo svoju ljubav kroz drevni i gotovo univerzalni simbol braka - dodala je.

- Jedva smo stigli do male bijele vjenčane kapelice do ponoći. Ljubazno su ostali otvoreni nekoliko minuta duže, dopustili su nam da se slikamo u ružičastom Cadillac kabrioletu koji je očito nekoć koristio sam Kralj. Ali ako smo htjeli da se Elvis pokaže, to je dodatno koštalo i bio je u krevetu - otkrila je Jennifer.

Za ceremoniju, Lopez je nosila bijelu čipkastu vjenčanicu dugih rukava s otvorenim ramenima i dekolteom u obliku srca, korzetom i šlepom te odgovarajućim velom s čipkastim rubom dizajnera Zuhaira Murada.

- Pročitali smo vlastite zavjete u maloj kapelici i dali jedno drugome prstenje koje ćemo nositi do kraja života - napisala je u nastavku objave, te zaključila kako je to bilo najbolje vjenčanje koje je mogla zamisliti.

- Jedno o kakvom smo davno sanjali i jedno koje je postalo vrlo stvarno - zaključila je.

U njihovoj bračnoj dozvoli okruga Clark stoji kako je Lopez odlučila koristiti Affleckovo prezime, a na blogu se potpisala kao 'Gospođa Jennifer Lynn Affleck'. Svojim vjenčanim prstenom pohvalila se u svojoj najnovijoj objavi na Instagram profilu.

