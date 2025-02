Jessica Alba službeno podnijela zahtjev za razvod: 'Moglo bi biti problema, nemaju predbračni...'

Poznata glumica Jessica Alba (43) i službeno je podnijela zahtjev za razvod. Nakon 17 godina, došao je kraj njezinom braku s filmskim producentom Cashom Warrenom. Kako stoji u službenim dokumentima, a u koje uvid ima Daily Mail, Albu zastupa odvjetnica Laura Wasser, koja je zastupala i neke druge zvijezde u njihovim brakorazvodnim parnicama kao što su Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Kevin Costner, Ariana Grande...

Kao razlog razvoda, Alba je u dokumentima navela 'nepomirljive razlike'. Također, glumica planira i maknuti prezime Warren.

A što je s imovinom? Kako navodi Daily Mail, u dokumentima se navodi kako će se o tome tek odlučiti. I Alba i Warren su zatražili skrbništvo nad njihovo troje djece, Honor (16), Haven (13) i sina Hayesa (7). Oboje su u dokumentima naveli i kako je datum prekida veze bio 27. prosinac prošle godine.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Što se financija tiče, velika svota je u pitanju, no izvori su za TMZ rekli kako su supružnici odlučili ostati u dobrim odnosima i da je razvod zajednička odluka, pa se pretpostavlja da oko podjele novca ne bi trebalo biti puno problema.

Forbes je 2016. godine procijenio bogatstvo Jessice Albe na 340 milijuna dolara, i to ne samo zbog velikih uloga, već i zbog uspješnog poslovanja njezine tvrtke The Hones Company koja je osnovana 2011. godine. Ipak, pet godina kasnije Forbes je povukao to izvješće te naveo da Alba ima svega šest posto udjela u njoj. Tada su naveli i da je njezino bogatstvo značajno manje - 100 milijuna dolara.

A kao i njegova uskoro bivša supruga, i Warren se rado bacio u poduzetničke vode te pokrenuo brend čarapa i donjeg rublja, 'Pair of Thievs', koja vrijedi oko 100 milijuna dolara.

Za Daily Mail je ranije govorio i pravni stručnjak Yonatan Levoritz koji je poručio da bi moglo doći do problema u raspodjeli između Albe i Warrena. Osim zarade, par je 2017. kupio i vilu u Beverly Hillsu vrijednu 10 milijuna dolara, a problem bi mogao ležati u činjenici da nema predbračnog ugovora.

- Jedna od najvrjednijih lekcija koja se može naučiti iz razvoda velikih zvijezda je upravo to koliko je bitno napraviti predbračni ugovor i dogovoriti se odmah što će biti u slučaju rastave - poručio je odvjetnik koji je istaknuo kako bi upravo vila mogla biti problem na sudu.

Foto: Hubert Boesl

- Bilo je da je luksuzan penthouse ili veliko imanje, te stvari uglavnom nose ne samo financijsku, već i emotivnu vrijednost. Podjela imovine zahtjeva puno rasprave i svi koji prolaze kroz rastavu trebali bi biti toga svjesni - istaknuo je.

Dodao je i kako je vjerojatno da će onaj roditelj koji dobije skrbništvo nad djecom ostati u vili koju je par zajedno kupio, obzirom da su im djeca maloljetna.

Alba i Warren upoznali su se 2004. godine na setu 'Fantastične četvorke', a oženili su se 2008. godine.