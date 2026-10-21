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'SRETNA SAM'

Jessica Simpson opet ljubi! Novi dečko je 13 godina mlađi od nje

Piše 24sata,
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Jessica Simpson opet ljubi! Novi dečko je 13 godina mlađi od nje
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Foto: Dennis Van Tine/Geisler-Fotopress
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Pjevačica je na aerodromu u Los Angelesu progovorila o Thomasu Eisenhoodu, s kojim je u vezi od početka godine.

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Nakon razvoda u siječnju prošle godine, Jessica Simpson (46) ponovno ljubi i kaže da je jako sretna zbog nove veze. Pjevačica je s bivšim suprugom Ericom Johnsonom bila u braku 10 godina, a imaju i troje djece. Njezin novi dečko je glazbenik Thomas Eisenhood (33), a zajedno su od početka godine. 

- Jako sam sretna - rekla je Simpson, prenosi TMZ, u ponedjeljak rano ujutro kada se pojavila na zračnoj luci u Los Angelesu. 

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Prvi put su ih zajedno fotografirali ranije ovog mjeseca, tijekom posjeta parku Balloon Fiesta u Albuquerqueu, gdje su proveli dan. Medij koji je objavio priču navodi da su već u travnju doznali za vezu, a njihovi izvori tada su tvrdili da par izlazi tri mjeseca.

S bivšim je suprugom i dalje u dobrim odnosima, prvenstveno zbog njihove djece. 'Posvećeni su tome da budu najbolji roditelji koji mogu biti, imaju skladan odnos i podržavaju svoju djecu', rekao je izvor za People ranije. 

Jessica Simpson sighting - New York
Foto: John Nacion/PRESS ASSOCIATION

- Naša djeca su na prvom mjestu i fokusiramo se na ono što je najbolje za njih - Simpson je rekla u siječnju 2025. nakon što je objavila da se rastala.

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Pjevačica se godinama borila s alkoholom, a išla je i na rigorozne dijete zbog viška kilograma. Lani je objavila kako je trijezna godinama te poručila da je alkohol blokirao njezine snove. 

*uz korištenje AI-ja
 

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