Jeste li gledali Baby Reindeer? Globalni hit kojeg je bilo mučno pratiti i još mučniji TV intervju

Netflixova serija Baby Reindeer, inače globalni hit kojeg je u prvom tjednu pogledalo 22 milijuna ljudi, postala je ovih dana puno više od puke TV emisije...

O čemu se tu radi?

Serija prati život Richarda Gadda (u seriji Donny), neuspjelog stand-up komičara koji radi u pubu i živi kod majke svoje bivše djevojke. Njegovu učmalu svakodnevicu prekida Martha Scott koja je jednog dana ušla u njegov pub, a on ju je počastio šalicom čaja jer se požalila da nema novaca. Brbljava i vrckasta Martha zaintrigirala je Richarda, koji u tom prvom susretu nije vidio ništa sudbinski bitno. Kasnije je stalno dolazila i naručivala Colu koju ne bi popila, ali ni platila... Vrlo brzo se stvar komplicira, a Martha počinje uhoditi i zlostavljali Gadda, kojega, osim ovoga, pogađa još niz uznemirujućih događaja... Drogiranje, silovanje, odgađanje prijavljivanja nasilja od strane poremećene vrebačice i duboki sram žrtve, a na samom kraju i nepovjerenje od strane policijskih detektiva, doveli su do scenarija koji je teško i mučno gledati.

Richard Gadd u ovoj niskobudžetnoj seriji glumi upravo samog sebe. On je producent, pisac, glumac... Gadd je iskoristio iskustva iz vlastitog života, ogolio je dušu i ispričao potresne scene zlostavljanja, silovanja i uhođenja, još 2019. za festival u Edinburghu. Potom je to preraslo u predstavu, a onda se uključio i Netflix. Napravili su seriju o kojoj se najviše priča ove godine.

Ljudi su, nakon odgledane serije, počeli tragati za svih likovima, premda ih je sam akter Gadd molio da to ne rade. Prije samog emitiranja, Richard je tvrdio da su učinili dosta toga kako bi lik s TV ekrana bio drugačiji od same uhode da je ljudi ne prepoznaju.

- Potrudili smo se da je zamaskiramo, mislim da se ni ona sama ne bi prepoznala - rekao je jednom prilikom Gadd.

Zašto se serija zove Baby Reindeer?

U seriji vrebačica Martha često zove Gadda 'baby reindeer' ili, kako su Hrvati preveli, 'maleni irvas'. U jednoj sceni vidimo kako Donny sjedi u baru i preslušava hrpu Marthinih poruka, a u jednoj od njih se čuje kako je Martha imala kao djevojčica malenog plišanog soba kojeg je grlila dok su joj se roditelji svađali. 'Prava Martha' tvrdi da nije imala takvu igračku i da ne zna otkud mu to. Ipak, kasnije je u emisiji Piersa Morgana priznala da mu je dala takav nadimak.

Tko je tko iz serije?

Richard Gadd, koji glumi samog sebe, ima 34 godine i podrijetlom je iz Škotske. Tvrdi da se sve događalo u njegovim 20-im godinama. Za potrebe serije drastično je smršavio kako bi mogao bolje odglumiti izmučenijeg i neurotičnog 'mlađeg sebe'. Gadd je diplomirao englesku književnost i odlučio ganjati san da uspije u svijetu stand-upa. Preselio se u London i počeo raditi u pubu. Mnogi vjeruju da je pub u kojem je Gadd zapravo radio i upoznao pravu Marthu ‘The Hawley Arms‘ u Camdenu, u sjevernom Londonu. Ni Gadd ni osoblje nisu potvrdili da je ondje ikada radio, ali to nije spriječilo obožavatelje ‘Baby Reindeera‘ da se počnu tamo okupljati, pogotovo nakon što je ‘prava Martha‘ na Facebooku otkrila da je posjetila ‘The Hawley Arms‘ i iznijela optužbe na račun osoblja.

Na YouTubeu se mogu pronaći videi njegove prave komičarske karijere, koja na tim snimkama izgleda nešto uspješnija nego je to prikazano u seriji. Osvojio je i niz nagrada u ranim dvadesetima na raznim festivalima stand-up komedije.

871076034

Jessica Gunning, glumi vrebačicu Marthu. U seriji je ona prikazana kao starija krupnija Škotkinja. Predstavlja se kao jako zaposlena odvjetnica s velikom plaćom i mnoštvom kontakata. U seriji Martha tvrdi da posjeduje brojne nekretnine diljem svijeta, a u idućoj sceni si ne može priuštiti ni piće u pubu. Premda je, kako smo već naveli, Gadd tvrdio da je dosta promijenio fiktivni lik, ubrzo se javila žena koja tvrdi da je ona Martha. Radi se o Fioni Harvey, koja i nalikuje na lik Marthe. Korisnici Twittera odmah su pronašli njene stare objave upućene Richardu Gaddu u kojima spominje 'vješanje zavjesa', izraz koji se koristio kao seksualna aluzija u seriji. U seriji tvrde da je cijelo uhođenje trajalo šest mjeseci te da je 'Martha' već bila poznata policiji te da je bila i u zatvoru. U stvarnom životu se radilo o periodu od četiri godine u kojem ga je navodno ometala na radnom mjestu, zlostavljala i njegove roditelje, oca optuživala da je pedofil, maltretirala i njih na radnim mjestima...

- Najgore mi je to što su moji roditelji prošli i osjećam se loše zbog toga - rekao je Gadd.

Gadd tvrdi da je primio više od 41 tisuće mailova te 350 sati glasovnih poruka, 744 tweeta, 46 Facebook poruka s četiri različita profila te 106 stranica pisama. Premda u Netflixovoj seriji Martha biva osuđena, u stvarnom životu Gadd tvrdi da nije želio da njegova uhoditeljica ode u zatvor i ona nikada nije bila osuđena za uhođenje.

- Nisam želio strpati u zatvor nekoga tko je bio toliko psihički bolestan - kaže Richard.

Nakon što je pogledala seriju, oglasila se odvjetnica Laura Wray te rekla da ju je Martha uhodila pet godina. Također je prijetila smrću Laurinom sada pokojnom suprugu, Jimmyju Wrayu, laburističkom zastupniku.

Tom Goodman-Hill glumi producenta Darriena O'Connora, koji je uvelike utjecao na život Richarda Gadda. U seriji su prikazane uznemirujuće scene vrbovanja i silovanja. Naime, Darrien je 'Donnyja' upoznao na jednoj zabavi u Edinburghu i on mu je ponudio pomoći izgraditi karijeru komičara. Tad počinje Richardovo eksperimentiranje s raznim drogama, a Darrien ga danima mamio u svoj stan te ga na kraju i silovao. Ljudi na društvenim mrežama masovno pišu kako znaju tko je pravi Darrien. Čak se dogodilo i da su optuživali scenarista Seana Foleya, koji fizički nalikuje glumcu, da je to on. Gadd je negirao da je Sean njegov silovatelj i zamolio ljude da prestanu s napadima i pokušajima raskrinkavanja. Foley se na kraju morao i obratiti policiji za zaštitu.

Nava Mau glumi Teri, djevojku u koju se Donny zaljubljuje. 'Teri' je trans žena te je glavnom akteru u početku neugodno te se srami priznati javno da hoda s njom. Ne želi da ih se zajedno vidi u javnosti. Gadd je kasnije potvrdio da je biseksualan te da je Teri stvaran lik te da se radi o djevojci u koju je bio zaljubljen u svojim dvadesetim godinama. I ona je bila meta maltretiranja i uhođenja Richardove, odnosno Donnyjeve, vrebačice.

- Bio je to taj nesretni sram! Zaljubio sam se u nekoga tko je trans, ali s tim je došlo mnogo propitkivanja - ispričao je Richard Gadd.

Tko je Fiona Harvey?

Fiona Harvey, žena koja je navodno bila inspiracija Richardu Gaddu, dala je nedavno intervju Piersu Morganu u njegovoj popularnoj emisiji 'Uncensored'. Tada je zaprijetila tužbom svima, od Richarda Gadda do Netflixa, ali i brojnih medija. Za sebe kaže da je škotska odvjetnica te da ima dečka koji je također odvjetnik. U intervjuu, koji je Piers Morgan nazvao svjetskom ekskluzivom, je demantirala da je ikad uznemiravala Richarda. Kaže da ga je srela nekoliko puta u životu, da mu je poslala tek nekoliko e-mailova i jedno pismo, da nikad nije gledala seriju Baby Reindeer, ali da su joj prepričali neke scene.. Poručila mu je da je ostavi na miru.

- Angažirali smo odvjetnike, ali još istražujemo sve mogućnosti - rekla je Harvey.

- Ostavi me na miru, molim te. Pozabavi se sobom, nađi pristojan posao. Užasnuta sam onim što si mi učinio - poručila je Gaddu.

Harvey ima i profil na Facebooku, na kojem je aktivna. Tamo je stavila selfie kako gleda seriju te poručila Piersu Morganu nakon intervjua, da će tužiti i njega jer joj je postavljao neugodna pitanja...

- To se sve događalo prije 12 godina. Piers me skoro nagovarao da priznam sve. Ja nisam medijski izučena da odgovaram na takva pitanja - napisala je.

- *ebi se, Richarde Gadde! - napisala je Harvey i pobrala tisuće lajkova.

Utjecaj serije na svijet

Zapanjujući su podaci da su muškarci, od početka emitiranja Netflixove serije Baby Reindeer, u Velikoj Britaniji mnogo više počeli prijavljivati nasilje. Organizacija iz Manchestera tvrdi da je porast čak 80% te da je 53% muškaraca izjavilo da ih je ponukala serija. Naime, tamo se Richard Gadd bori s vlastitim sramom i autodestruktivnim ponašanjem premda je četiri godine uzastopno bio žrtva nasilja, silovanja i zlostavljanja od strane vrebačice. Tek nakon četiri godine je skupio hrabrosti i otišao na policiju. A i tad, unatoč očitoj tjeskobi, policajac isprva za njega nije imao pravog rješenja. Ista organizacija, koja pomaže žrtvama i svjedocima nasilja, tvrdi kako su doživjeli najveći porast prvih poziva i prijavljivanja nasilja kod mladih u dobi od 26 do 35 godina. U prvih dva tjedna emitiranja tv serije, čak 492 muškarca su im ušetala u ured i zatražila pomoć.

- Terapeuti, psiholozi i doktori nam kažu da su neki doslovno citirali seriju u objašnjavaju kako se osjećaju - kažu iz organizacije 'We Are Survivors'.

- Žrtve često osjećaju sram ili sebe krivo za to što im se dogodilo. Znam to iz vlastitog iskustva. Godinama sam se vraćao osobi koja mi je toliko zla nanijela. Sad se pitam zašto sam to radio. To je to osjećanje krivice... Nema tu crno-bijelo ili dobro-loše, jako je komplicirano objasniti, ali to je stvarnost žrtve nasilja - ispričao je CEO organizacije Duncan Craig.

Hoće li biti nastavka?

Izvori su za The Sun rekli kako nemaju u planu raditi nastavke serije premda postoji velika potražnja.