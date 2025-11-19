Jeste li znali da postoji asteroid nazvan po slavnoj Jodie Foster?

Alicia Christian Foster rođena je 19. studenoga 1962. godine u Los Angelesu. Njezini roditelji su se rastali prije nego što se rodila, a odrasla je s majkom, njezinom partnericom te braćom i sestrama. S ocem nikada nije imala kontakt, a kasnije je pričala da nema nikakav odnos s njim. Još dok je bila djevojčica sestre i brat su ju počeli zvati Jodie, a to je ime odlučila koristiti kada se počela baviti glumom. Imala je samo tri godine kada je naučila čitati, a u to se vrijeme pojavila i u prvoj reklami. Odmalena je znala pričati francuski, što joj je pomoglo da dobije uloge u filmovima kasnije. U seriji "Mayberry R.F.D." dobila je manju ulogu jer je na audiciju otišla s bratom, koji se također pojavio u tom projektu. U samo nekoliko godina ostvarila je preko 50 manjih uloga u serijama, dok je filmsku karijeru započela zahvaljujući Disneyju.

Proslavila se kao maloljetna prostitutka

Na snimanju filma "Napoleon i Samantha" iz 1972. kandžama ju je okrznuo lav te je nekoliko godina na leđima imala ožiljak zbog tog incidenta. Foster je isticala kako je obožavala glumu dok je bila djevojčica, a rekla je i kako ju je taj posao pripremio za kasnije veće uloge koje je imala. Bila je teen idol svoje generacije, no njezinu je majku brinulo da će joj karijera propasti kada odraste. Tada je odlučila da Jodie mora uzimati uloge u filmovima za odrasle. Martin Scorsese ju je angažirao kao maloljetnu prostitutku u hitu "Taksist". Da bi mogla glumiti, na setu su morali biti socijalni radnici te njezina majka, a sve je radila i uz pomoć psihologa. Upravo na setu tog filma sprijateljila se s Robertom De Nirom, koji je u mladoj kolegici vidio veliki potencijal. Za "Taksista" je dobila brojna priznanja te je kasnije i sama rekla da joj je projekt promijenio život.

Foto: Profimedia

Bila je i najmlađa glumica koja je vodila "Saturday Night Live" 1976., a s trona ju je "skinula" Drew Barrymore koja je u toj ulozi bila s tek sedam godina. Majka Jodie Foster je organizirala fotografiranje mlade glumice, a na slikama je bila potpuno gola. Pretpostavlja se da je u to vrijeme imala između 13 i 16 godina. Glumila je i u Francuskoj, a između 16. i 18. godine nije imala nikakve uloge.

Dva hita zaredom i dva Oscara

Sve se promijenilo kada je navršila 18. Upisala je Sveučilište Yale te je htjela učiti jer je u to vrijeme smatrala glumu "izrazito glupom" profesijom. Kasnije se srećom predomislila. Pojavila se tijekom studiranja u nekoliko nezavisnih filmova, no tek nakon što je zaradila diplomu je nastavila osvajati Hollywood. Film "The Accused" iz 1988. priskrbio joj je Oscara, Zlatni globus i još nekoliko nagrada, a prvi projekt nakon toga prihvatila je poslije dvije godine.

Radilo se o filmu "Kad jaganjci utihnu" iz 1991., u kojem je utjelovila Clarice Starling. Glumica ne skriva da joj je to jedna od najdražih uloga u životu. Film zbog kojeg su Foster i Anthony Hopkins (kao Hannibal Lecter) osvojili svijet te godine postao je jedan od najprodavanijih naslova s početka 90-ih. Jodie Foster je za ulogu dobila drugog Oscara.

64th annual Academy Awards - Los Angeles | Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Iste godine okušala se kao redateljica u filmu "Little Man Tate" te je pokrenula vlastitu produkcijsku kompaniju "Egg Pictures" godinu kasnije. Režirala je ukupno četiri filma, nekoliko epizoda serije "Narančasta je nova crna", "House of Cards" i "Black Mirror".

Pojavila se u brojnim filmovima, a s Romanom Polanskim je radila na filmu "Carnage" iz 2011. Iako je nekoliko puta imala izlete u nezavisnu produkciju, uvijek ju je čekalo mjesto i visokobudžetnim filmovima. Godine 2013. je osvojila počasnu nagradu Cecil B. DeMille na Zlatnim globusima, kojih na policama ima čak pet. Posljednja hvaljena uloga joj je ona u seriji "True Detective", a glumica ne planira stati s karijerom.

Identitet oca svoje djece nikada nije otkrila

U vrijeme kada je bila na vrhuncu slave s filmom "Kad jaganjci utihnu", u centar medijske pažnje je došla njezina seksualna orijentacija. Još prije je otvoreno rekla da je lezbijka, no publika ju je kritizirala zbog homofobnih poruka filma.

Producenticu Cydney Bernard upoznala je 1993. i do 2008. su bile u vezi, tijekom koje su dobile dvojicu sinova. Jodie Foster je njihova biološka majka, no identitet oca nikada nije otkriven. S glumicom Alexandrom Hedison hodala je godinu dana prije nego što su stale pred oltar 2014.

Foto: Niviere David/ABACA/PIXSELL

Tijekom zavidne karijere, Foster je dobila brojna priznanja, a među njima je i asteroid koji je nazvan po njoj. Asteroid službene oznake 17744 Jodiefoster prolazio je pored Marsa, a imenovali su ga po glumici 1998. godine. Tu čast dobila je zbog uloge u filmu "Kontakt" iz 1997. godine.