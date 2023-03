Jeziva priča Paris Hilton. Kao mladu roditelji su je poslali u internat: 'Prošla sam pakao...'

Paris Hilton (42) u novoj kolumni za londonski The Times opisala je kako su je dok je bila tinejdžerica, dvojica muškaraca probudila, izvukla iz kreveta i s lisicama na rukama odvela iz doma u rehabilitacijski centar. Svoju jezivu priču odlučila je podijeliti s javnošću.

- Jedan od muškaraca znojnim mi je dlanom prekrio usta i gurao mi glavu unatrag. Drugi je držao lisice u rukama - napisala je reality zvijezda.

Njezini roditelji koji su pozvali te muškarce da je odvedu na terapiju u 'rezidencijalnu ustanovu' zbog 'divljeg ponašanja', sve su promatrali nepomično stojeći na vratima njezine sobe, dok je ona plakala i molila ih za pomoć.

- Mislila sam da će me silovati. Mislila sam da će me ubiti - dodala je u kolumni.

Opisala je i kako je poslije kada je iz ustanove prebačena u 'Provo Canyon' školu, prolazila invazivne pretrese i preglede tjelesnih otvora, trpjela sate urlanja i zlostavljanja ne samo osoblja nego i drugih pacijenata.

- Posebno im je dobro došao trenutak kada sam nogom udarila u vrata koja su lupila čovjeka koji me prevozio u lice. To je mojim roditeljima trebalo jasno pokazati da moja nasilnost uzima sve više maha. Zato su me poslali na još stroži program u divljini, u planinama - opisala je Paris.

Ništa bolje nije joj bilo ni u školi u Provu gdje su djelatnici 'uživali pokazujući moć koju su imali nad svojim pacijentima'.

- Odveli bi nas u ambulantu i natjerali da legnemo na stol. Tjerali su nas da raširimo noge za njihove zdepaste prste - prisjetila se.

- Ako biste se opirali, uvijek je tu bio pladanj sa špricama. Ne znam što se nalazilo u njima, no vidjela sam djecu kako padaju na pod čim prime injekciju- objasnila je Paris koja je ovakve centre usporedila sa zatvorima za maloljetnike.

Inače, Paris danas vodi sretan život sa suprugom Carter Reumom (42). Njih dvoje nedavno su postali roditelji, sina im je rodila surogat-majka, a nazvali su ga Phoenix Barron Hilton Reum.

