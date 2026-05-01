Jodie Sweetin otkrila šokantan iznos honorara koji dobije od repriza serije 'Puna kuća'

Jodie Sweetin otkrila je da je nedavno primila iznenađujuće malen ček od samo jednog centa na ime tantijema za svoju ulogu u originalnoj seriji „Puna kuća”, koja se emitirala osam sezona.

Glumica, koja je tumačila duhovitu Stephanie Tanner od 1987. do 1995., a potom ponovno od 2016. do 2020., podijelila je ovu neobičnu informaciju tijekom podcasta „McBride Rewind” 21. travnja, piše Page Six.

„Nedavno sam dobila ček od jednog centa”, rekla je 44-godišnja Sweetin voditelju Joshu McBrideu. „Više nema klasičnih repriza jer je sve na streaming platformama. Tko se za to plaća? Nitko.”

Iako je priznala da je u mlađim godinama dobivala veće iznose od repriza „Pune kuće”, istaknula je da su ti prihodi s vremenom presušili jer se serija danas rjeđe prikazuje na televiziji.

„U dvadesetima je bilo novca, ali ništa pouzdano”, objasnila je. „Nikad ne znaš koliko ćeš dobiti niti koliko često će emitirati seriju.”

Dodala je kako su takvi prihodi ponekad dovoljni tek za mali luksuz: „Ponekad pomisliš: ‘Super, lijepo iznenađenje.’ A ponekad: ‘Dobro, to je jedna fina večera vani.’”

Zvijezda Hallmarka naglasila je da se ne može osloniti na tantijeme od „Pune kuće” te da, unatoč percepciji nekih obožavatelja, ne vodi raskošan život.

Za razliku od nje, glavna postava serije „Prijatelji” i više od dva desetljeća nakon završetka 2004. godine i dalje zarađuje oko 20 milijuna dolara godišnje od repriza.

„Vozim rabljeni Hyundai Sonatu iz 2023. koji obožavam. Unajmljujem kuću. Kreditne kartice su mi pune. Živim normalan život”, rekla je Sweetin. „I da, ima trenutaka kad ide dobro, ali ima i onih kad pomisliš: ‘Treba mi stalan posao.’”

Unatoč svemu, glumica ne isključuje mogućnost povratka ulozi Stephanie Tanner ako bi se snimila nova verzija serije.

U originalnoj „Punoj kući” uz Sweetin su glumili i pokojni Bob Saget kao Danny Tanner, Dave Coulier kao ujak Joey, John Stamos kao ujak Jesse te Lori Loughlin kao teta Becky. Mary-Kate i Ashley Olsen izmjenjivale su se u ulozi Michelle Tanner, Candace Cameron Bure glumila je D.J. Tanner, a Andrea Barber susjedu Kimmy Gibbler.

Većina originalne postave, bez blizanki Olsen, vratila se svojim ulogama u Netflixovom nastavku „Punija kuća”, koji je premijerno prikazan u veljači 2016. godine i trajao je pet sezona, sve do lipnja 2020.

„Uvijek se šalimo da bi sljedeća verzija bila ‘Najpunija kuća’ i da ćemo biti već jako stari, a djeca će brinuti o nama”, našalila se Sweetin.

„Nikad ne kažem nikad”, zaključila je. „Ako bih se za 20 godina opet mogla vratiti i raditi s tim ljudima koje poznajem cijeli život – bez razmišljanja bih pristala.”

*uz korištenje AI-ja