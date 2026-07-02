Jodie Sweetin otkrila u kakvim je odnosima s blizankama Olsen

Jodie Sweetin (44), našoj javnosti najbolje poznata kao Stephanie Tanner iz serije 'Puna kuća', gostovala je u podcastu 'Comics and Kicks' Tabboa iz Black Eyed Peasa i otkrila kako se slavne blizanke Mary Kate i Ashley Olsen (40) još uvijek druže s glumačkom postavom nekada popularnog sitcoma.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Dodala je kako sestre Olsen imaju drugačiji doživljaj sa seta, s obzirom da su tada bile jako mlade.

- Svi su s njima u dobrim odnosima, no one su imale samo osam godina kada je snimanje serije završilo. Nakon toga su snimale sve one filmove i radile razne druge projekte, a nisam sigurna da su u tome uvijek stvarno uživale - istaknula je Sweetin.



- Mislim da su se one zapravo udaljile od svih nas još kao osmogodišnjakinje. Kad imaš osam ili manje godina, ne sjećaš se baš mnogo toga - dodala je, napominjući da je ona u seriji provela svoje 'formativne godine', od pete do trinaeste godine života.

- One imaju potpuno drugačiji odnos prema odrastanju na filmskom setu. Možda se uopće ne sjećaju kako smo ih svi mi nosili u naručju kad su imale dvije godine, i brinuli se za njih tijekom snimanja, ali ja se toga itekako sjećam.

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Dodala je kako su se Mary-Kate i Ashley kasnije povukle iz javnosti i posvetile modi jer gluma zapravo nije njihova prvotna želja. Blizanke su odbile ponovno utjeloviti Michelle Tanner u Netflixovom nastavku serije 'Punija kuća' koja je imala pet sezona, dok je original imao osam sezona i emitirao se od 1987. do 1995. godine.

- Prošle su kroz toliko toga i u potpunosti bile izložene javnosti, zato potpuno razumijem zašto više ne žele biti dio toga - zaključila je Sweetin.

Sestre Olsen danas su vlasnice luksuznog modnog brenda 'The Row' i praktički su se u potpunosti povukle iz javnog života.

Njihov kolega iz serije, John Stamos, odnosno ujak Jessie u seriji 'Puna kuća', ispričao je kako su blizanke došle na sahranu kolege Boba Sageta, koji im je u seriji glumio oca Dannyja Tannera.

- Okupile su nas sve i rekle: ‘Volimo vas. Voljele smo svoje djetinjstvo. Zahvalne smo što vas imamo i hvala vam što ste nam tih osam godina učinili prekrasnima' - kazao je Stamos i dodao da je svima bilo potrebno upravo to čuti, piše PageSix.