Ekstravagantni Joe Exotic (58), pravog imena Joseph Maldonado-Passage, u potrazi je za suprugom broj 3. Iako je osuđen na 22-godišnju kaznu, koju služi od 2017. godine, smatra kako će uskoro biti pušten i želi živjeti život na slobodi punim plućima.

Osim što je u zatvoru, Exotic je zakonski još uvijek u braku s mužem broj 2, Dillonom Passageom. Međutim, Dillon već ima novog dečka, pa se čini da neće biti problema što i Joe želi okušati sreću s nekim novim.

"Bachelor King - You Could Be My Next Husband!" prijavnica je objavljena na službenoj web stranici Joe Exotica, a od kandidata se uz odgovore na 23 pitanja očekuje i tri fotografije: jedna u odjeći, druga u kupaćem kostimu i fotografija bez majice.

Uz dan rođenja, ime, težinu, boju očiju i tri najdraža restorana, Joe bi htio znati i broj cipela koji njegov potencijalni suprug nosi, kao i opseg struka. Osim toga mu je bitno i vole li zainteresirani životinje, ocean i putovanja te koji je njihov najdraži film i boja.

Nagrada ovog natječaja su 4 dana i 3 noći plaćenog putovanja s Joeom, tamo gdje on odluči. Svi koji se prijave također automatski prihvaćaju da ih se može snimati, i to bez naknade.

Joe je od tražio pomilovanje od prijašnjeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa (75), a nakon što to nije uspjelo, tražio je i od sadašnjeg predsjednika Joe Bidena (78). Tvrdi kako postoji dovoljno dokaza da bude oslobođen, a uz to se bori i s rakom pa se nada da će iz zatvora izaći do kraja ove godine.

- Prošao sam kroz pakao i namjeravam svoj novi život provesti s nekime tko veze shvaća ozbiljno. Želim to dijeliti s nekime divnim, tko će nas vidjeti kao tim - izjavio je kralj tigrova.