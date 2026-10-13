Joe Manganiello odgovorio na optužbe bivše 'šibenske neviste' Sofije Vergare da je narcisoidan

Nakon što mu je Sofia Vergara odgovorila na tvrdnje iz nadolazećih memoara 'Bloodlines' u kojima tvrdi kako ga bivša supruga nije htjela zagrliti dok je bio ozbiljno bolestan te da mu se rugala dok je bio suicidalan, Joe Manganiello gostovao je na CBS-u i rekao kako se ne želi upuštati u dramu na društvenim mrežama.

Naime, Vergara je u petak podijelila objavu koju je prvotno objavio njezin 35-godišnji sin Manolo. U njoj se govorilo o 'suočavanju s narcisoidnom osobom' te su se njezini postupci uspoređivali s ponašanjem 'dobrih muškaraca'.

Foto: Instagram

- Zapamtite, djeco… nije važno koliko toga učinite za narcisa. Zamjerat će vam zbog toga, ništa im nikada neće biti dovoljno i uvijek će nekako pokušati prikazati vas kao negativca, napisao je Manolo. Upitan za tu njenu objavu, Manganiello je rekao kako memoari nisu posvećeni njegovom propalom braku.

- Mislim da bi svatko tko je to rekao najprije trebao pročitati knjigu i shvatiti o čemu ona zapravo govori jer to nije tema knjige. Ona govori o patnji kroz koju sam prošao. Trudim se prema svima odnositi s dozom razumijevanja, bez obzira na to o kome je riječ. Radi se o složenoj temi i ne želim o njoj raspravljati na društvenim mrežama, rekao je glumac, a prenosi PageSix. U svojim memoarima Manganiello tvrdi da mu se Vergara rugala zbog njegova psa Bubblesa, koji teži oko 2,3 kilograma. Psa je udomio 2019. godine, u razdoblju kada je razmišljao o samoubojstvu. Upravo psu glumac pridaje važnu ulogu u mentalnom oporavku.

​- Morao sam dati svoj pištolj jer sam stalno razmišljao o tome, a onda je došao pas. Pretvorio sam se iz pacijenta u njegovatelja - napisao je glumac u knjizi. Joe tvrdi i kako ga je Vergara odbijala zagrliti čak i kada ju je molio, dok je bio teško bolestan.

- Trauma i bol utjecale su na sve ljude u mojem životu, uključujući i mene, na načine koje nije moguće predvidjeti. Ova knjiga govori o putovanju kroz koje sam prošao, rekao je glumac za CBS i dodao kako su neki članovi njegove obitelji bolovali od istih simptoma i nisu preživjeli. Ispod snimke intervjua na Instagramu CBS-a fanovi su podijeljeni oko glumčevih tvrdnji. Neki smatraju kako je Vergaru iskoristio za bolju prodaju memoara, dok drugi drže da je ona samo dio veće priče o patnji kroz koju je glumac prošao. Neki nisu štedjeli ni voditeljicu Gayle King za koju smatraju kako je pristrana te da je očigledno zauzela Vergarinu stranu i usredotočila se na nebitan dio Manganiellove knjige.

Joe Manganiello suočio se sa zdravstvenim problemima nedugo nakon vjenčanja sa Vergarom 2015. godine. Njegovo je stanje postajalo sve teže, a trpio je nesnosne bolove u trbuhu, osipe i umor. Liječnici su dugo pokušavali pronaći uzrok njegovih tegoba dok je on gubio na težini. Glumac je izgubio gotovo trideset kilograma te je prošao kroz brojne kolonoskopije. Situacija je kulminirala hitnom operacijom tijekom koje su mu liječnici uklonili dio crijeva, zbog čega je morao nositi stomu. Zbog svega toga pao je u duboku depresiju. Danas Manganiello živi bez simptoma i više ne uzima lijekove, za što zasluge pripisuje šamanu iz Santa Monice.

Foto: Instagram / ginemargrethe

Vergara i Manganiello vjenčali su se 2025., a mediji su ih nazivali 'najljepšim holivudskim parom'. Glumac iz 'Magic Mikea' i 'serije True Blood' potomak je hrvatskih emigranata, pa je kolumbijska glumica vjenčanjem postala i 'šibenska nevista'. Naime, glumčevi djed i baka s majčine strane podrijetlom su s otoka iz šibenskog arhipelaga, Murtera i Kaprije. Par se rastao u srpnju 2023. Razvod je finaliziran godinu kasnije.