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RAT BIVŠIH SUPRUŽNIKA

Joe Manganiello tvrdi da ga je Vergara ismijavala dok je bio suicidalan, ona uzvratila udarac

Piše Magdalena Mucić,
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Joe Manganiello tvrdi da ga je Vergara ismijavala dok je bio suicidalan, ona uzvratila udarac
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Foto: KH1
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Glumac Joe Manganiello u svojim memoarima nije štedio svoju bivšu suprugu, glumicu Sofiju Vergaru. Progovorio je o razvodu, djeci i svojoj bolesti

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Glumac Joe Manganiello uskoro izdaje memoare u kojima donosi svoju stranu priče o raspadu braka sa Sofijom Vergarom. Otkrio je šokantne detalje o svojoj borbi s teškom bolešću, ali i o manjku podrške od strane bivše supruge u najtežim trenucima.

Joe Manganiello suočio se sa zdravstvenim problemima nedugo nakon vjenčanja sa Sofijom Vergarom 2015. godine. Njegovo je stanje postajalo sve teže, a trpio je nesnosne bolove u trbuhu, osipe i umor. Liječnici su dugo pokušavali pronaći uzrok njegovih tegoba dok je on gubio na težini.

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Glumac je izgubio gotovo trideset kilograma te je prošao kroz brojne kolonoskopije. Situacija je kulminirala hitnom operacijom tijekom koje su mu liječnici uklonili dio crijeva, zbog čega je morao nositi stomu. Zbog svega toga pao je u duboku depresiju.

U svojoj nadolazećoj knjizi "Bloodlines" Manganiello tvrdi da je brak u tom periodu ostao potpuno lišen emocija. Istaknuo je da ga je bivša supruga navodno odbijala zagrliti čak i kada bi je to molio u najtežim trenucima, zbog čega se osjećao potpuno napušteno, piše časopis Hello.

PA/Pixsell
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Razmišljao o samoubojstvu

Teško fizičko stanje ostavilo je traga i na mentalnom zdravlju poznatog glumca. Zbog neprestanih bolova, beznađa i osjećaja samoće počeo je ozbiljno razmišljati o samoubojstvu. Kako bi se zaštitio od vlastitih misli, odlučio je riješiti se oružja koje je posjedovao. Spas je pronašao 2019. godine kada je usvojio malenu čivavu tešku jedva preko dva kilograma, kojoj je dao ime Bubbles.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

​- Morao sam dati svoj pištolj jer sam stalno razmišljao o tome, a onda je došao pas. Pretvorio sam se iz pacijenta u njegovatelja - napisao je glumac u knjizi. Manganiello navodi da ga je Vergara ismijavala zbog povezanosti s malenim psom. Unatoč tome, upravo mu je svakodnevna briga o ljubimcu pomogla da prebrodi najcrnije dane i pronađe novi smisao.

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Istina o djeci i konačan razlaz

Javnost je ranije slušala Vergarinu stranu priče, u kojoj je tvrdila da su se razveli jer je on želio djecu, a ona nije htjela biti stara majka.

- Nisam željela biti stara mama. Smatram da to nije pošteno prema djetetu. Poštujem svakoga tko se odluči na to, ali to više nije za mene, rekla je Vergara, koja je sina Manola dobila 1991. godine s bivšim suprugom Joeom Gonzalezom. Manganiello u svojim memoarima oštro demantira te navode, objašnjavajući da je on sam odustao od ideje proširenja obitelji zbog straha za vlastiti život.

Par je navodno pokušavao dobiti dijete putem umjetne oplodnje, a razmatrali su i donore jajnih stanica. Zbog teške bolesti glumac nije želio riskirati da premine i ostavi Vergaru samu s djetetom koje nije biološki njezino.

Danas Manganiello živi bez simptoma i više ne uzima lijekove, za što zasluge pripisuje šamanu iz Santa Monice. Dok on planira budućnost sa zaručnicom Caitlin O'Connor, Vergara na društvenim mrežama dijeli zagonetne poruke o narcisoidnim muškarcima.

Foto: Instagram

Vergara je, naime, repostala objavu svoga sina koja se bavi temom „suočavanja s narcisom” te usporedila njihovo ponašanje s ponašanjem „dobrih muškaraca”.

- Zapamtite, djeco… nije važno koliko toga učinite za narcisa. Zamjerat će vam zbog toga, nikad im ništa neće biti dovoljno i uvijek će nekako pokušati prikazati vas kao negativca, stoji u objavi koja je popraćena emotikonima pljeska, šampanjca i žene koja pleše. Mnogi misle da je objava Vergarin odgovor na tvrdnje bivšeg supruga. 

*uz korištenje Ai-ja
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