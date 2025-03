Joe Satriani i Steve Vai dolaze u Šibenik! 'Čast i zadovoljstvo!'

Legendarni gitaristi Joe Satriani i Steve Vai po prvi put nastupaju kao bend imena SatchVai, a u sklopu velike europske turneje dolaze u Šibenik na tvrđavu sv. Mihovila i to u petak 1. kolovoza 2025.

Dva velemajstora gitare, i po mnogima obojica u top 10 najvećih svih vremena, ovom turnejom slave gotovo pet desetljeća glazbenog prijateljstva. Ekskluzivni koncert na prekrasnoj šibenskoj tvrđavi bit će nastup kojim će zatvoriti veliku dvomjesečnu europsku turneju “Surfing The Hydra”.

Foto: Jon Luini

Joe Satriani i Steve Vai svoju glazbenu sinergiju objedinili su na prvoj suradnji “The Sea of Emotion, Pt. 1”, a druga suradnja uslijedit će neposredno prije turneje. Šampioni gitare tako će na pozornici biti zajedno, u specijalno osmišljenom nastupu gdje svaki od njih ima svoj dio seta, da bi posljednji komad koncerta bio njih dvojica zajedno u posebnom jam sessionu.

- Veselim se opet dijeliti pozornicu sa Steveom. Svaki put kada sviramo zajedno to me vraća u doba kada smo kao tinejdžeri upijali glazbu svakog trenutka, uz trud, izazove i pomaganje jedan drugome da budemo što bolji. Nismo to nikada niti prestali raditi - poručuje Satriani.

- Turneje s Joeom su uvijek čast i zadovoljstvo. On je moj omiljeni gitarist za jammanje, a sada imamo priliku to raditi i na pozornici. Osjećam kao da smo oboje u najboljoj formi, a nastup će biti slavlje najboljeg instrumenta na svijetu - električne gitare - dodaje Vai

Glazbene karijere ovog dvojca isprepletene su od samih početaka, a Stevea je od 12. godine gitaru počeo podučavati Satriani. U više od tri desetljeća, virtuoz na gitari Joe Satriani proputovao je svijet, svirao u rasprodanim arenama, te osnovao all star G3 glazbeni projekt u kojem je i Vai, kao supergrupu Chikenfoot. Poznat po tehničkoj preciznosti i raznim stilovima sviranja, njegove live snimke prodane su u više od 10 milijuna primjeraka, a albumi su dobili platinastu nakladu čime je jedan od najprodavanijih instrumentalnih rock gitarista, te je osvojio i 15 nominacija za Grammyja.

Steve Vai je virtuoz na gitari, kompozitor i producent koji je redovito na popisima najboljih svjetskih gitarista, među top 10 prema Gutar World magazinu, uz počasne doktorate prepoznat je kao netko tko uvodi najviše standarde izvrsnosti, a ima svoje mjesto i na Long Island Music Hall of Fame. U gotovo pet desetljeća rada prodao je više od 15 milijuna ploča i osvojio tri Grammyja, te nastupao uz brojne glazbene velikane i surađivao s imenima kao što su Frank Zappa, David Lee Roth i Whitesnake. Autor je knjige o glazbenoj teoriji “Vaideology: Basic Music Theory for Guitar Players”.

Joe Satriani i Steve Vai prvi puta kreću na turneju kao bend, a prilika za čuti jedne od najpoznatijh gitarista današnjice je na najljepšoj dalmatinskoj pozornici ovog ljeta u Šibeniku.

Ulaznice su u prodaji od petka, 14. ožujka, od 12:00 sati. Dostupne su po prvoj cijeni od 73 eura u sustavima Core Event i Eventim, kao i u Zagrebu u Dirty Old Shopu i Rockmarku