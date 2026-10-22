John Goodman imao je 180 kg. Otkrio što ga je potaknulo da smršavi: 'Pružalo mi je utjehu'

Kad prestaneš piti, ne znači nužno da ćeš se odmah riješiti starih navika. John Goodman, danas 74-godišnji glumac iz serije Roseanne, kaže da je nakon što je 2007. prestao piti počeo pretjerano jesti. Težina mu je narasla na gotovo 181 kilogram, a put do promjene počeo je suočavanjem s navikama koje su mu narušavale zdravlje.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

- Prejedao sam se jer mi je to pružalo utjehu. Pokušavao sam popuniti neku prazninu. Isto je bilo i s pićem. Pokušavao sam tu prazninu ispuniti uzbuđenjima – rekao je Goodman za The New Yorker.

Goodman je ispričao da mu je prije nego što je prestao piti više puta uspjelo smršavjeti, ali da se težina vraćala. Između sezona snimanja serije Roseanne izgubio bi oko 27, 32 pa i 36 kilograma, no ubrzo bi ih ponovno dobio. Takav mu je ciklus, kako je rekao, s vremenom dosadio.

- Bio sam gotovo na 181 kilogramu. Nakon što sam prestao piti, jeo sam kao što sam prije pio – rekao je.

Foto: Profimedia

Glumac je opisao i začarani krug ovisnosti: kratkotrajno olakšanje pratili bi sve teži mamurluci i drhtavica, a onda bi ponovno posegnuo za alkoholom. Rekao je da je bio u takvom stanju da bi morao u bolnicu te da mu je bilo dosta. Prestankom pijenja počeo je, kako je kazao, uviđati koliko ga je alkoholizam činio sebičnim i koliko je propuštao stvarni život.

- Razbolio sam se od toga da mi je stalno loše. Htio sam prestati – rekao je Goodman.

Foto: Hannah McKay

Ovaj put nije želio ponavljati nagle promjene težine, nego je odlučio postupno uvesti više kretanja i vježbanja. U razgovoru za ABC 2017. rekao je da je shvatio kako si, s godinama, više ne može priuštiti da samo sjedi. Promjenu navika opisao je kao način da više ne prolazi kroz iscrpljujuće mršavljenje i ponovno debljanje.

Kako je ranije otkrio, skinuo je gotovo 90 kilograma kroz godine. Krajem rujna prošetao je crvenim tepihom uoči premijere filma 'Digger', nakon čega je javnost ostala oduševljena njegovom transformacijom.

Foto: Mario Anzuoni

U satiričnoj drami 'Digger', u režiji Alejandra Gonzáleza Iñárritua, Tom Cruise igra glavnu ulogu - Diggera Rockwella, ekscentričnog i nepristojno bogatog naftnog magnata čiji su postupci doveli do ekološke katastrofe; dok Goodman glumi predsjednika Compsona, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, koji predstavlja političku protutežu Cruiseovu Rockwellu.

*uz korištenje AI-ja