John Legend otkrio recept: Evo kako mu brak s Chrissy Teigen traje već dugih 12 godina...

John Legend (46) otkrio je recept za dugovječan brak. Naime, glazbenik i njegova supruga Chrissy Teigen (39) slove kao jedan od najskladnijih svjetskih parova. Prilikom intervjua povodom humanitarne nagrade 'Quiny Jonees', Legend je otkrio kako su uspjeli opstati već 12 godina kao složan par.

- Mislim da te roditeljstvo tjera da odrasteš i mijenja tvoje prioritete. No, uz svu radost koju smo zajedno iskusili, imali smo i tragedije i izazove - započeo je John.

- Smatram da sve to pomaže učvrstiti vezu jer znate da sve možete proći zajedno s partnerom. To je zaista priča naše veze. Zajedno smo odrasli i prošli sve uspone i padove - nastavio je Legend.

Chrissy je ranije otkrila i nekoliko smiješnih anegdota sa svadbene proslave.

- Nešto smiješno dogodilo se tijekom naših zavjeta. Johnov ujak vodio je vjenčanje, a ja sam ispustila prsten. Naravno, rekla sam: 'O, sr*nje' u mikrofon, a on je bio malo zatečen. Samo je rekao: 'To je Chrissy' - prisjetila se Chrissy.

Usto, priznala je i da zbog čega žali prilikom njihova prvog plesa kada im je Stevie Wonder otpjevao pjesmu 'Ribbon in the Sky'.

- Zapravo nisam plesala jer sam previše nervozna da bih plesala pred ljudima. To je više moje žaljenje nego dragocjena uspomena, to što zapravo nismo imali prvi ples - prokomentirala je Teigen.

Inače, John i Chrissy nedavno su 12. godišnjicu proslavili veoma skromno, što je potpuno suprotno od njihove devete godišnjice, koju su obilježili obnovivši zavjete na jezeru Como u Italiji, gdje su 2013. izrekli sudbonosno 'da'. Također, bračni par u braku je dobio i četvero djece, odnosno kćeri Lunu Simone (9) i Esti Maxime (2) te sinove Milesa Theodora (7) i Wrena Alexandra (2).

