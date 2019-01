John Legend šokirao pratitelje: 'Ne znam plivati, ali sada učim'

Američki pjevač John Legend (40) objavio je pomalo šokantnu ispovijest na svojem Twitteru i oduševio obožavatelje. Naime, glazbenik je priznao kako ne zna plivati.

- Ne znam plivati. Posljednji put kad sam učio plivati imao sam pet godina. Danas sam ponovno počeo sa tečajevima plivanja. Moj tata je naučio plivati sa 60 godina, tako da imam još vremena - napisao je John, nakon čega su uslijedile brojne poruke podrške fanova. Supruga Chrissy Teigen (33) objavila je video s prvog sata plivanja te istaknula koliko je ponosna na njega.

- Imam 45 godina i ne znam plivati. Imam troje djece i sve troje sam vodio na školu plivanja, a sam se nikad nisam odvažio. Malo me sram. Inspiriraš me - odgovorio mu je jedan fan, dok su ga drugi pitali jesu li onda stihovi pjesme 'All of me' koji glase 'My head’s under water, but I’m breathing fine', istiniti?

- Sve je laž - našalio se pjevač. John je u braku s manekenkom Chrissy od 2013. godine. Obožavatelji para često ih hvale zbog toga što ne iskrivljuju stvarnost i prikazuju se baš onakvima kakvi jesu. Primjerice, priznaju fanovima kad se posvađaju, ali i kad se poseksaju. Također, Chrissy je bila iskrena i oko skidanja kilograma nakon trudnoće. Uopće se nije zamarala 'viškom' već je redovito spremala 'nezdrava' jela po svom guštu.