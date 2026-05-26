Hrvatska turistička zajednica objavila je teaser za video, a u kojem glavnu ulogu ima John Malkovich.
John Malkovich glavni akter u promo spotu HTZ-a: S Glavinom pije kavu, on mu priča o fjaki...
Objavljen je teaser za novi promotivni video Hrvatske turističke zajednice (HTZ), a glavnu ulogu u njemu ima John Malkovich, jedan od najcjenjenijih svjetskih glumaca, koji je nedavno dobio i hrvatsko državljanstvo. Njegovi korijeni sežu do Ozlja, odakle su njegovi prabaka i pradjed emigrirali u Sjedinjene Države.
Osim Malkovicha, u izradi videa važnu ulogu, onu kreativnog direktora, ima i Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena.
- Upravo su angažman Radovicha i njegova dugogodišnja suradnja s prestižnim glumcem doprinijeli sudjelovanju Malkovicha u videu - izvijestili su iz HTZ-a te dodali kako im je ovo četvrta suradnja. Njihovi prethodni zajednički projekti osvojili su niz prestižnih nagrada u televizijskoj i marketinškoj industriji, uključujući pet nagrada Emmy, pet Cannes Lionsa i osam Clio nagrada.
- Novi promotivni video HTZ-a predstavljat će dodatni iskorak u promociji i pozicioniranju Hrvatske kao atraktivne, autentične i globalno prepoznatljive turističke destinacije, a snimanje videa održalo se na brojnim lokacijama diljem Hrvatske - navode iz HTZ-a.
A u teaseru koji je izašao vidi se Malkovich kako sjedi na kavi s ministrom turizma Tončijem Glavinom.
- Tonči, ne znam što da ti kažem, sjedimo ovdje već satima. Ništa nismo radili danas. Što se događa? - pita slavni glumac ministra, a ovaj mu odgovara: 'John, sad si u Hrvatskoj. Moraš naučiti jednu riječ'.
- A da? - upita ga Malkovich, na što Glavina otkriva: 'Da, to se zove - fjaka.'
- Fjaka? Što je fjaka? - pita Malkovich, a zatim se u videu krenu izmjenjivati kadrovi slavnog glumca na raznim turističkim lokacijama.
- Ne brini, naučit ćeš - odgovara mu Glavina.
Premijera i objava cjelokupnog filma na svim tržištima je planirana neposredno prije početka Svjetskog prvenstva u nogometu, s posebnim fokusom na američko tržište gdje se prvenstvo i održava, navode iz HTZ-a.
