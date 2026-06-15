Spot Hrvatske turističke zajednice u kojem je slavni američki glumac oduševio je. A ekipa koja je snimala oduševljena je Malkovichem
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IZA KULISA Malkovich oduševio ekipu hit spota: 'Nije glumio zvijezdu, John je jako duhovit!'
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Promotivni spot Hrvatske turističke zajednice s Johnom Malkovichem (72) već ima stotine tisuća pregleda i, uglavnom, pozitivne komentare. Na nezaboravno snimanje osvrnuo se i Janko Popović Volarić, koji uz Dijanu Vidušin i Leona Lučeva glumi u spotu.
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