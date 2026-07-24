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'EBENEZER'

Johnny Depp je neprepoznatljiv u traileru za najnoviji film...

Piše Maša Mai Čigir,
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Johnny Depp je neprepoznatljiv u traileru za najnoviji film...
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Foto: screenshoot/Youtube
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Johnny Depp glumi u najnovijoj adaptaciji poznatog djela Charlesa Dickensa

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Paramount Pictures objavio je prvi trailer za novi nadolazeći film 'Ebenezer', mračnu obradu klasika Charlesa Dickensa, a koju je režirao Ti West. Ovo je prva veća uloga Johnnyja Deppa poslije suđenja s bivšom suprugom Amber Heard 2022. godine, a Depp je utjelovio lik zloglasnog i mrzovoljnog Ebenezera Scroogea.

Trailer za film prikazuje Deppa kao Scroogea kojeg tijekom blagdana progone božićni duhovi prošlosti. U rijetkim trenucima kada nije suočen sa zastrašujućom istinom vlastite prošlosti, zli starac širi svoju mržnju po snijegom prekrivenim ulicama, bacajući snježne grude na glave prolaznika, prenosi Variety.

- Lijepo je vratiti se - kaže Depp na kraju trailera.

'Ebenezer' je Deppov prvi veliki holivudski film otkako je prošao kroz dugotrajnu i medijski popraćenu pravnu bitku protiv bivše supruge. Amber Heard i Johnny Depp međusobno su se optuživali za obiteljsko nasilje, a porota je na kraju presudila kako su oboje odgovorni za klevetu. Depp je od Heard dobio 10 milijuna dolara odštete i 5 milijuna dolara kaznene odštete, dok je Heard dobila 2 milijuna dolara odštete.

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Depp je 2018. godine izgubio ulogu negativca Grindelwalda u trećem nastavku franšize 'Čudesne zvijeri', a zamijenio ga je Mads Mikkelsen. Depp je glumio u međunarodnim filmovima poput 'Minamata' i 'Jeanne du Barry', a režirao je i nezavisni film 'Modì, Three Days on the Wing of Madness'. Njegova karijera sada se nastavlja u filmu 'Ebenezer' te u nadolazećem akcijskom trileru 'Day Drinker', gdje će glumiti uz Madelyn Cline i Penélope Cruz.

Foto: screenshoot/Youtube

Glumačka postava filma 'Ebenezer' uključuje i Andreu Riseborough, Tramell Tillman, Iana McKellena, Ruperta Grinta i Daisy Ridley, a film dolazi u kina 13. studenog.

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