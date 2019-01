Johnny Depp je tražio 580 mil. kuna za ulogu Jacka Sparrowa

Još u listopadu objavljeno je da je Disney odlučio izbaciti Johnnyja Deppa (55) iz 'Pirata s Kariba', a prošlog mjeseca su to potvrdili šefovi Disneyeve filmske produkcije. Razlog zbog kojeg Deppa izbacuju nisu naveli, a sada je izašao podatak kako će zapravo 'ušparati' time što ga nema u glavnoj ulozi.

Foto: Promo

- Njegova odsutnost olakšala nam je budžet za više od 580 milijuna kuna, koliko je inače koštao njegov angažman za ulogu Jacka Sparrowa - javio je poslovni magazin Forbes. Prvi film 'Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera' pojavio se na malim ekranima 2003. godine i zaradio je 4 milijarde kuna. Depp je tada nominiran za Oscara za najboljeg glumca za ulogu kapetana Jacka Sparrowa.

Foto: © Chase Rollins/Press Association/PIXSELL

- On je utjelovio taj lik, on je na setu postao taj lik i od kapetana je napravio brand. Dao je dušu za taj film - objasnili su iz Disneya. Nakon prvog dijela snimljena su još četiri nastavka koji su ukupno zaradili vrtoglavih 29,5 bilijuna kuna. No, kada su redatelji predstavili i šesti nastavak piratske sage, 'Pirati s Kariba: Mrtva usta ne govore', naišli su na negativne kritike.

Foto: Promo

- Nismo uspjeli uskladiti financije. Troškovi su bi bili veći od prihoda prijašnjih filmova i to nije bilo moguće - ispričali su. Mnogi se ne slažu s odlukom redatelja što su izbacili glavnog glumca, a još ih je više šokirala vijest kako bi Jacka Sparrowa mogli pretvoriti u ženu.

RIJEŠITE ANKETU: