Johnny Depp opet ljubi: S go-go plesačicom bio u Beogradu

Glumac Johnny Depp (55) izlazi s atraktivnom ruskom go-go plesačicom Polinom Glen koja je 30 godina mlađa od njega i navodno već planiraju vjenčanje, prenosi The Mirror. Šuška se da se Ruskinja uselila u njegov dom u Los Angelesu i da mu pravi društvo na turneji i filmskim setovima. Polina je školovana plesačica i koreografkinja, a dolazi iz Sankt Peterburga.

Foto: Instagram

Johnny i Polina su prošle godine viđeni kako zajedno šetaju u Moskvi dok je on bio na turneji s bendom Hollywood Vampires, a uhvaćeni su u zagrljaju i u Beogradu i Maroku, dok je snimao novi film Minamata.

Foto: Instagram

Izvor blizak paru otkriva da su se upoznali na partyju u Los Angelesu, a kako Polina nije imala pojma tko je glumac dok ga nije upoznala te dodaje da je bila sretna kada je saznala tko je on.

Foto: Instagram

Polina je svirala violinu u lokalnom orkestru. Plesačica je 2013. sudjelovala u lokalnom reality showu GO GO Girls u organizaciji promo-studija SubFighters Show na čelu s Aleksandrom Esaulovom te je stigla do finala osvojivši drugo mjesto. Imala je i vlastitu plesnu školu L.I.P.S. u Sankt Peterburgu.

U ranim dvadesetima putovala je po Europi, a zatim otišla u SAD.

- Polina je rekla da će se vjenčati i da on želi otići u Rusiju kako bi upoznao njezine roditelje - otkriva izvor za Daily Mail.

Polina živi s Deppom u vili u Los Angelesu, a izvor dodaje kako Depp svakog tko boravi u njegovoj kući natjera da potpiše ugovor o tajnosti.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Ovo je ujedno i prva Johnnyjeva veza otkad se rastao i otkako je optužen za zlostavljanje bivše supruge Amber Heard (33). Johnny je sve to nazvao razrađenom prevarom.

Foto: Antony Jones/Press Association/P

- Druge žene u njegovom životu ga razaraju i stoga mu je vrlo lako bilo zaljubiti se - priča izvor para.

Podsjetimo, brak između Deppa i Amber završio je burno. Amber je optužila glumca za nasilje, a Johnny pak nju da samo želi izvući novac od njega lažima i podmetanjima. Kao dokaz vlastitom svjedočanstvu u kojem iznosi što je sve proživjela, u javnost su izašle i fotografije pretučene Amber, koje je ona priložila i na sudu.

Foto: Pixsell/Profimedia

Heard, koju smo gledali u filmu 'Liga pravde' kao kraljicu Atlantisa Meru, razvela se od Johnnyja nakon godine dana braka i pet godina veze. Zatražila je rastavu u svibnju 2016. te odmah potom dobila privremenu sudsku zaštitu od Deppa.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Kao razlog zahtjeva za razvod braka glumica je navela 'nepomirljive razlike', a nasilje je, po njezinim riječima, kulminiralo u svibnju. Deppov odvjetnik ranije je odbacio optužbe, ustvrdivši da se Heard pokušava preko lažnih optužbi financijski okoristiti, no ona je sav dosad dobiveni novac donirala te tako pokušala dokazati da joj glumčev novac nije motivacija.

Foto: Pixsell/promo/kolaž

Prije braka s Amber, Depp je bo u 14-godišnjoj vezi s francuskom glumicom i pjevačicom Vanessom Paradis (46) s kojom ima dvoje djece Lily Rose (19) i Jacka (17).

