'Joker' je loš vic. Kako im je to uspjelo uz sjajnog Phoenixa? Joker je uvijek bio natprosječno pametan. U njegovom je ludilu, i u stripu i na filmu, uvijek bilo sistema. Čak i kad je naoko ubijao nasumce, Joker je imao veći, dijabolični plan. No u ovom 'Jokeru' sve to nedostaje...