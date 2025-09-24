Obavijesti

Show

Komentari 0
OBITELJSKI TRENUTAK

Jole je predstavio pjesmu 'Od malih nogu': Po prvi put su se u spotu pojavili njegov sin i kći...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Jole je predstavio pjesmu 'Od malih nogu': Po prvi put su se u spotu pojavili njegov sin i kći...
3
Foto: PROMO

U emotivnom videu, Ivan utjelovljuje malog Joleta, dok Iva unosi toplinu i osmijeh u klupskim scenama, a glazbenik je poručio da će ovaj projekt zauvijek imati posebno mjesto u srcu njihove obitelji.

Glazbeni miljenik publike, Jole, ima premijeru nove pjesme 'Od malih nogu', koju potpisuje autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić, dok je za aranžman zaslužan Leo Škaro. Spot, u režiji Sandre Mihaljević, donosi posebnu emotivnu priču jer se u njemu prvi put pojavljuju Jolin sin Ivan i kći Iva.

Foto: PROMO

Ivan u spotu utjelovljuje malog Joleta, a publiku će osvojiti svojom prirodnošću i šarmom, dok se Iva pojavljuje u klupskim scenama.

POPULARNI PJEVAČ Jole za 24sata iskreno o poslu, braku i djeci: 'Iako zbog posla puno putujem, često sam kući'
Jole za 24sata iskreno o poslu, braku i djeci: 'Iako zbog posla puno putujem, često sam kući'

“Od malih nogu” donosi prepoznatljivu Jolinu energiju, a Jole je povodom premijere izjavio: 'Za mene je ova pjesma puno više od još jednog singla. Kad sam prvi put čuo ‘Od malih nogu’, znao sam da je to pjesma koja nosi iskrenu emociju i koju želim podijeliti s publikom. Pojavljivanje moje djece u spotu za mene je posebno iskustvo – Ivan me oduševio kako se snašao u ulozi malog Joleta, a Iva je unijela toplinu i osmijeh. Ovo je projekt koji će zauvijek ostati u srcu naše obitelji'.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Reality sestre Barbara i Tina Šegetin danas žive drugi život: Povukle su se sa scene
ATRAKTIVNE RIJEČANKE

FOTO Reality sestre Barbara i Tina Šegetin danas žive drugi život: Povukle su se sa scene

Sestre Barbaru i Tinu Šegetin javnost je upoznala 2015. godine u realityju 'Big Brother'. Privukle su veliku pozornost zbog atraktivnog izgleda i nesvakidašnjih izjava, a danas imaju svoj salon ljepote i ne eksponiraju se previše u javnosti
Thompson kupio novi stan na kredit: Evo koliko je platio mužu Stefany Hohnjec za top lokaciju
EKSKLUZIVNI DETALJI

Thompson kupio novi stan na kredit: Evo koliko je platio mužu Stefany Hohnjec za top lokaciju

Pjevač je nekretninu u Zagrebu kupio prije povratničkih koncerata, a dio novca dao je od ušteđevine. Ugovorom je njemu i susjedima zabranjeno prenamijeniti stan, zatvarati lođe...
Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav
Fešta godine

Šuput nazdravila godinama i razvodu, a sve oči bile na Šimi: Nikad neću zaboraviti ljubav

Ako ste mislili da je Maja Šuput u nedjelju 'samo' proslavila svoj 46. rođendan u Botanistu, varate se. Tek je naknadno otkrila da njezin glamurozni tulum nije bio samo rođendanski, nego i razvodni. Da, dobro ste pročitali: 'Divorce & Birthday party'. Dok bi mnogi kraj braka dočekali u tišini i tuzi, Maja je sve pretvorila u feštu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025