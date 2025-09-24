Jole je predstavio pjesmu 'Od malih nogu': Po prvi put su se u spotu pojavili njegov sin i kći...

Glazbeni miljenik publike, Jole, ima premijeru nove pjesme 'Od malih nogu', koju potpisuje autorski dvojac Tonči i Vjekoslava Huljić, dok je za aranžman zaslužan Leo Škaro. Spot, u režiji Sandre Mihaljević, donosi posebnu emotivnu priču jer se u njemu prvi put pojavljuju Jolin sin Ivan i kći Iva.

Foto: PROMO

Ivan u spotu utjelovljuje malog Joleta, a publiku će osvojiti svojom prirodnošću i šarmom, dok se Iva pojavljuje u klupskim scenama.

“Od malih nogu” donosi prepoznatljivu Jolinu energiju, a Jole je povodom premijere izjavio: 'Za mene je ova pjesma puno više od još jednog singla. Kad sam prvi put čuo ‘Od malih nogu’, znao sam da je to pjesma koja nosi iskrenu emociju i koju želim podijeliti s publikom. Pojavljivanje moje djece u spotu za mene je posebno iskustvo – Ivan me oduševio kako se snašao u ulozi malog Joleta, a Iva je unijela toplinu i osmijeh. Ovo je projekt koji će zauvijek ostati u srcu naše obitelji'.

Foto: PROMO