Jole otkrio: 'Mislio sam da sam u sve upućen, a onda je moja Ane tri dana provela u bolnici'

Naš najpopularniji pjevač domaće glazbene scene Joško Čagalj Jole sa svojom suprugom Anom dogodine slavi dva desetljeća braka. Zajedno imaju četvero djece, a njegova najveća podrška, kako u karijeri, tako u životu, je upravo voljena supruga Ana. Godinama jedno drugo nadopunjuju, a pjevač ne krije koliko mu je obitelj važna.

- Kad uđem u kuću, imam tu sigurnu luku. I kad puno putujem, znam da je doma sve dobro kad je moja Ane tamo. Mislio sam da sam upućen u sve, dok nije na tri dana završila u bolnici zbog upale slijepog crijeva. Tad sam tek shvatio - ništa ja ne znam. Tijekom svih ovih godina nailazili smo na probleme, kao i svi, djeca bi se razboljela, a ona je uvijek bila smirena, nikad nije paničarila. Sretan sam što mogu reći da uz sebe imam ženu, majku, kraljicu - ispričao je Jole za Story.

Jednom prilikom su otkrili kako tajna njihovog sretnog braka leži u kompromisu.

- Nekad i vidiš neke stvari tipa išao je s društvom. Meni to ne smeta ako je išao s društvom jednu večer, drugu večer. Nekad kad prekrdaši nakon tri večeri mu kažem 'alo, ej malo stani na balun'. Onda on kaže ''je Ane, dobro je.'' Ali to je sve normalno, on je društven i ja sam ga takvog prihvatila - pričala je Ana za IN Magazin.