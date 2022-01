Popularni zabavljač i pjevač, Joško Čagalj Jole (49) već je 15 godina u braku s Anom Čagalj (39) s kojom ima četvero djece. Dug brak često zahtjeva kompromis, ali i razumijevanje. A kod ovog sretnog para ima ga napretek, sudeći po iskrenoj ispovijesti.

- Ja i Ana se, mislim, nismo nikad posvađali. Ono da je bila neka tiha misa u kući, po dan, dva ili tri netko ne priča s nekim. Ali naravno ne može uvijek biti sve neka idila. Ja znam i zakasniti malo, haha, volim društvo i tako dalje. Ali ona u biti meni želi dobro, tako bi ja to rekao - izjavio je Jole za IN Magazin

Ljubomora i nepovjerenje najčešći su uzroci prekida, no kod ovih supružnika ljubomori ipak mjesta nema.

- Možda je u početku i bilo, ali je sad nema - izjavio je pjevač koji je nedavno objavio spot za novi singl, u kojem ljubav ne uspije pobijediti sve razmirice.

- Ja volim radit spotove, nije to samo kod mene, to je u većini slučajeva. Zavisi za koje potrebe ti treba, zavisi je li muška ili ženka osoba ili više njih. Ali uglavnom trudim se da uvijek to bude nekako malo estetski i da bude lijepa vibra. Trudim se da ljudi ne premotaju spot nego da ga pogledaju - nadodao je Čagalj.

Novi singl, balada koju potpisuje Pero Kozomara prva je Jolina pjesma u novoj godini.

No, već je spremna i pjesma bržeg ritma koju pjevač s nestrpljenjem želi predstaviti.

- Mislim da će publika biti ugodno iznenađena. U pjesmi je sve bilo lijepo i idealno dok smo se voljeli, a onda iz nekog razloga ili on nešto zezne ili ona. U ovoj pjesmi se ne zna tko je zeznuo stvar - izjavio je Jole te nadodao kako je sretan što ima takvu publiku, koja mu i nakon 25 godina daje punu podršku.