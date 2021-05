Nadam se da je od svih nacionalnih televizija u Hrvatskoj, RTL napravio napokon jednu zabavnu i duhovitu emisiju, kaže pjevač Joško Čagalj Jole (49). On je jedan od natjecatelja koji će se tek pojaviti u kvizu 'Ma lažeš', čija je prva epizoda prikazana u četvrtak u 21 sat.

Kviz će imati 16 epizoda, a pravila su jednostavna. Za pobjedu se bore dva tima. Na njihovu su čelu kapetani, radijski voditelj i komičar Luka Bulić i glumac Jan Kerekeš, a svaki od njih ima svoju ekipu, poznata lica iz javnog života, kojima se, iz emisije u emisiju, pridružuju i nove poznate ličnosti. Svaki tim mora pogoditi govori li natjecatelji iz suparničkog tima istinu iz svoga života ili se, pak, sve izmislio i govore se laži. Naravno, čar je u tome da jedni druge moraju uvjeriti da je to što govore istina, bila to ona uistinu ili ne. Voditelj kviza je Rene Bitorajac. Luka Bulić i Jan Kerekeš rekli su da su bili iznenađeni nekim natjecateljima kako dobro glume i lažu.

- Mene je iznenadio Jole. Nisam očekivao da je tako uvjerljiv, da može lagati a da ni ne trepne - rekao je Luka Bulić.

Ovih dana pitali smo Joška Čaglja gdje i kad je naučio dobro lagati. Najprije je prasnuo u smijeh, a onda i otkrio da gaji veliku ljubav prema sedmoj umjetnosti.

- Dobivao sam manje uloge u nekoliko domaćih filmova – primjerice i u 'Je li jasno, prijatelju' Dejana Aćimovića. Obožavam film i kazalište, volim glumu, pa svake godine odlazim i u Zagvozd, na festival koji tamo vodi Vedran Mlikota - kaže pjevač.

Na poziv producenata RTL-ovog kviza, Jole s rado odazvao.

- Eto, korona je, nema gaža i zato sam imao dovoljno vremena da dolazim u Zagreb na snimanja. Čim sam čuo o kakvom je formatu riječ, odmah sam pristao. Činilo mi se da bi ga publika mogla dobro prihvatiti jer je stvarno duhovit. I mi smo se u studiju odlično zabavljali i smijali do suza - kaže Joško koji se tako dobro uživio u neke lažne priče da je uspio prevariti protivničku ekipu i uvjeriti ih da je to istina.

No, u privatnom životu je sasvim drugačiji.

- Ma nema šanse da ne kažem svakome istinu, pa me to nekad u životu i koštalo. Uvijek govorim ono što mislim, pa iako na kraju 'izija gov**' kako kažemo mi Dalmatinci. Mrzim dvolične ljude i lašce, mrzim kad jedno govore, drugo misle, a treće rade. Mene su moji doma oduvijek učili da se mora reći istina, ali sam i njima neki put, kad sam bio manji, slagao da učim iako nisam učio. A, bože moj, tko to nije radio u djetinjstvu. Ali i svoju djecu učim da uvijek moraju govoriti istinu - kaže otac triju kćeri – Ive (14), Eme (10) i Tije (8) i sina Ivana Luke (1,5).

Kako kaže Jole, sudjelovao je u četiri epizode kviza i vjeruje da su ga zvali u emisiju zato što je dobra narav.

- A ja sam oduvijek bio nasmijan i dobre volje i takav sam i ostao. Volim pozitivu i volim nasmijati ljude jer mislim da smo svi već umorni od loših vijesti, kaže Joško Čagalj.