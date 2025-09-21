Jole za 24sata iskreno o poslu, braku i djeci: 'Iako zbog posla puno putujem, često sam kući'

Popularni pjevač Joško Čagalj Jole (53) i njegova supruga Ana (43) slove za jedan od najskladnijih domaćih parova. Simpatičan par upoznao se u jednom splitskom kafiću. No, pri upoznavanju je došlo do sitne smetnje. Naime, Jole je prvobitno zapisao pogrešan broj njenog mobitela. Nakon što je kasnije uspio nazvati pravi broj, pozvao je Anu na piće, pa još jedno... Iduće godine par slavi dva desetljeća braka. Vjenčali su se 2006. u solinskoj crkvi Gospe od Otoka, dok je održano u nekadašnjem restoranu obiteljskog prijatelja Petra Graše.

U skladnom braku par je dobio četvero djece, Ivu (18), Emu (16), Tiu (13) i Ivan Luku (5). Neprikosnoveni kralj fešti nikad nije skrivao koliko mu je obitelj važna, dapače, često je isticao kako su oni njegov najveći blagoslov u životu.

- Biti roditelj najljepša je stvar koja može oplemeniti nečiji život.

Uloga supruga i oca je nešto što ne mogu porediti ni s čim drugim, obitelj i zdravlje su definitivno nešto što je na vrhu moje piramide - ističe ponosno Jole, koji, priznaje da je malo tolerantniji roditelj u odnosu na strožu mamu.

- Da se razumijemo, iako moj posao podrazumijeva puno putovanja i koncerata, to se uglavnom odvija vikendima pa unatoč javnom mišljenju da nisam često kod kuće, to nije točno. Jesam i sudjelujem u svemu, no Ana u vezi djece ipak vodi glavnu riječ. Ona brine o kući, domaćim zadaćama, školi. A mama je i stroža, ja sam, da kažem, malo blaži, ali i kod mene se, naravno, znaju granice - kaže Jole koji svaki slobodan trenutak koristi da bude s obitelji. Rijetko se dogodi da izađe iz kuće, a da djeca nisu prvo oprala zube, izmolila Anđela i legla. Tek tada je Jole miran i može nastaviti s obavezama.

Sin u vrtić, kćer na faks

Najstarija Iva ove godine upisala je fakultet u Zagrebu, a kako se u tim godinama pojavljuju i prve ljubavi, lijepa Iva ima i dečka. Budući da s roditeljima ima otvoren odnos, puno razgovaraju o svemu i smatraju se najboljim prijateljima, Jole je već imao priliku upoznati tog dobrog, pametnog i pristojnog momka, kojeg doživljava kao dio obitelji. S Ivom se često čuje, ponekad i nekoliko puta na dan te druži i izvan kuće pa su lijepi otac i kći znali biti viđeni na zabavama na Zrću i Hvaru.

- Ako je ona sretna, i ja sam. Želim im svima da su sretni i zdravi. Mislim da je važno da se osamostali, nauči brinuti za sebe i vidjeti kako je živjeti samostalno, to je dio putovanja kroz život - kaže Jole kojem zbog mlađahnog izgleda u šali znaju reći kako izgleda kao kćerin brat, a ne otac.

Iva, koju izgledom uspoređuju s mamom, a karakterno s tatom, brzo se prometnula u domaću ‘it’ djevojku, koja svojom ljepotom i besprijekornim stilom izaziva veliko zanimanje javnosti i na društvenim mrežama ima više desetaka tisuća pratitelja. Iako joj je otac jedan od najpopularnijih domaćih pjevača, ona ističe da je glazba ne zanima i uspješno gradi vlastiti put. Sve je uspješnija kao influencerica, a sjajno se snalazi i u ulozi modela.

'Maza' među sekama

Najmlađi Ivan Luka je pak, još uvijek obiteljska mala maza kojeg roditelji nazivaju svojim velikim frajerom.

Iako je san svakog oca imati sina, Jole priznaje kako se supruga i on nikad nisu opterećivali time.

- Nikada mi to nije bilo bitno, uvijek sam samo molio da nam djeca budu zdrava i hvala bogu jesu. Imam njih i moju Anu i sretan sam čovjek - kaže pjevač koji je svojedobno otkrio i kako su cure reagirale na četvrtu trudnoću.

- Okupio sam djecu i roditelje i rekao: ‘Imamo vam nešto reći, bako i djede, dobit ćete još jednog unuka ili unučicu, djeco, dobit ćete bracu ili seku.’ To je njima bio šok. Iva i Ema su počele čak i plakati: ‘Kako to sada, možete li poništiti to?’ Naravno bile su male, sada im je drago što je došao i taj neki mali simpatični ‘uljezić’ koji se smuca po kući, svima je sada igračka i svima je drago - rekao je po rođenju sina.

Od svih četvero Ivan Luku je svojedobno najviše zanimala glazba i instrumenti koji se nalaze po kući, gitara, klavijature, bubnjevi, no i njega, poput sestara, trenutačno više zanima sport.

- Sva djeca mi imaju sluha i ritma i vole glazbu. Mlađe kćeri smo svojedobno razvozili na balet i ples, no nitko nije izrazio želju za glazbenu školu i ja to ne forsiram. Sada su svi nekako prešli na sport, odbojku, džudo, tenis, nogomet. A što će biti, vidjet ćemo - kaže nasmijani Jole ističući kako su kasne četrdesete odlične godine za roditeljstvo jer je s vremenom postao mudriji i ozbiljniji, a istovremeno se u potpunosti može posvetiti obitelji budući da je profesionalno sasvim ostvaren.

- Smatram se sretnim čovjekom jer me služi zdravlje i imam divnu obitelj, užu i širu, to je najvažnije. Da mi se na profesionalnom planu ne ostvari više nijedna želja, ne bih se tužio - svojedobno je naglasio Jole.

Savjet? Birajte društvo

Upitan koje savjete najčešće daje svojoj djeci, kaže kako su to oni standardni koji spadaju u općenite obrasce ‘običnog’ bontona.

- To su uglavnom savjeti koji se prenose s koljena na koljeno, postulati koje su i nas učili naši stari, a to je da žive čestito i pošteno. Naravno, tu su i savjeti da biraju društvo, da se ne voze s nekim tko pije, da obuku potkošulju, ne idu van mokre kose, da nemaju što pričati sa strancima ili nekim od 60, 70 godina, ali da svakako obavezno lijepo pozdrave i upražnjavaju normalne životne geste. U današnje vrijeme kada svi imaju slušalice na ušima to je rijetkost pa je lijepo čuti od ljudi kada kažu da su nam djeca lijepo odgojena, da uvijek pozdrave... ponosan sam na to - kaže Jole u čijem domu uvijek ima razloga za slavlje.

Naime, popularni splitski glazbenik, koji nikad nije otkazao koncert zbog bolesti, poznat je i po tome da nikad ne svira za najomiljenije obiteljske blagdane poput Božića i Uskrsa, već ih obavezno provodi s obitelji. Koliko mu je obitelj i tradicija bitna govori i činjenica da već 30 godina na Veliki petak nosi križ u Zagvozdu, čast koju je propustio samo jednom.

- Moj je otac to radio davno prije mene pa sam nastavio tu tradiciju. Sada nosimo moja braća i ja i to mi je posebno značajno. Samo sam jedan Veliki petak propustio u zadnjih 40 godina i to kada sam morao letjeti u Australiju gdje sam imao koncert. Osjećao sam se prazno kao vreća, ja u avionu 30 sati, a svi moji u Splitu i Zagvozdu. Ali eto, to je bila iznimka - svojedobno je kazao Jole.

Navedeni blagdani najradosnije su doba godine u obitelji čiji pater familias voli društvo i zajednički stol, tradicionalne delicije i razgovore uz koju kapljicu domaćeg vina.

- Sretan sam što već više od 20 godina ne radim za Badnjak i još neke blagdane. Volim ih provesti s obitelji. To nam je tradicija. Badnjak smo većinom na relaciji Split - Zagvozd, gdje idemo na polnoćku. Tu je i božićni ručak, koji je uvijek poseban jer je cijela obitelj na okupu; otac, majka, braća, nevjeste..., to mi puno znači. Poslijepodne ljudi samo dolaze i prolaze kroz kuću - rodbina, prijatelji. Čestitamo i nazdravljamo! To je ta ljudska, topla priča koja nam treba. Baš je to blagoslovljeno vrijeme - izjavio je Jole.

Iako je uvijek isticao kako su djeca najveći blagoslov, Jole, priznaje kako ne razmišlja o petom djetetu.

- Ne razmišljamo o tome i ne planiramo ništa po tom pitanju. Nismo planirali ni drugo, treće, četvrto dijete već je sve bilo kako nam je bog dao i tako će biti i dalje. Znam samo da sam sretan i zadovoljan u svim segmentima života i da sam zaista blagoslovljen. Često sam kao mlad dečko, dok još nisam imao cure, slušao starije kako govore da je obitelj najveći blagoslov. Danas shvaćam što to znači. Dok to ne doživiš ne možeš razumjeti težinu i dubinu tog osjećaja - rekao je.

- Kroz odrastanje djece uviđam kako vrijeme brzo prolazi i zato svaki slobodan trenutak koristim da budem uz njih. Čini mi se kako sam Ivu prije nekoliko godina donio iz rodilišta, a danas je već cura. Isto je i s drugom djecom, kao da su do jučer bili bebe. Samo molim Boga da su djeca zdrava, sretna i zadovoljna, a ljudima bih poručio da tko god može i želi, ima što više djece - kaže ponosni otac, čije najmlađe dijete je još uvijek u fazi da roditeljima dopušta da ga ljube sto puta dnevno, dok mu starije cure znaju ‘spočitati’ da ih ne sramoti.