Jolie želi promjenu: Kandidirat će se za predsjednicu Amerike?

Američka glumica i dugogodišnja humanitarka Angelina Jolie (43) mogla bi se uskoro kandidirati za predsjednicu, piše Bussines Insider. U nedavnom intervjuu za BBC radio, glumica je rekla da bi ideju o kandidaturi odmah otpisala prije 20 godina, dok danas ipak razmišlja malo drugačije.

Will Angelina Jolie run for president one day? She says she can "get a lot done without a title" so "will stay quiet for now" #r4today https://t.co/DlzOiPfUp9 pic.twitter.com/FwLEYDBgHZ