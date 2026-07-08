Legendarni rocker vratio se na pozornicu nakon četverogodišnje pauze i dugog oporavka te otvorio turneju 'Forever' pred gotovo 20.000 obožavatelja
Jon Bon Jovi održao prvi koncert nakon operacije glasnica: Četiri godine nisam čuo urlik publike
Još prije dvije godine Jon Bon Jovi (64) nije znao hoće li ikad više moći održati veliki koncert. Zbog problema s glasnicama završio je na operaciji, a potom su uslijedili mjeseci rehabilitacije i svakodnevnih vokalnih vježbi. U utorak je pokazao da se sav trud isplatio. Pred gotovo 20.000 obožavatelja u njujorškom Madison Square Gardenu otvorio je turneju 'Forever' i prvi put nakon 2022. ponovno održao koncert.
Već na samom početku našalio se na vlastiti račun. Koncert je otvorio obradom pjesme Beatlesa 'With a Little Help from My Friends', a stih 'Što biste učinili da pjevam falš?' otpjevao je uz osmijeh, aludirajući na zdravstvene probleme zbog kojih je posljednjih godina morao pauzirati.
Na pozornici su mu se pridružili originalni članovi benda Tico Torres i David Bryan te Hugh McDonald, John Shanks, Phil X i Everett Bradley. Tijekom više od dva sata izveli su 21 pjesmu, među kojima su bili 'Livin' on a Prayer', 'Keep the Faith', 'It's My Life', 'Wanted Dead or Alive' i 'Legendary'.
- Nisam čuo urlik publike četiri godine i nisam bio siguran hoću li se uopće sjećati kakav je to osjećaj - rekao je tijekom koncerta.
Obožavateljima je zahvalio na podršci te poručio da su njegovi 'osobni, privatni gosti' jer su došli pružiti mu ljubav i podršku.
Bon Jovi je 2022. godine operirao glasnice nakon što su liječnici otkrili da mu jedna od njih postupno slabi.
- Jedna od mojih glasnica bila je atrofirana, a ona jača glasnica ju je potiskivala, i ta je slabila. Tijekom operacije ugrađen mi je implantat koji je pomogao obnoviti funkciju oslabljene glasnice. Put je bio dug. Bilo je teško. Ali ustrajao sam - rekao je ranije.
Nakon operacije uslijedio je dug oporavak tijekom kojeg je svakodnevno vježbao glas.
- Svatko može otići trčati. Ali moći izdržati cijelu dionicu zahtijeva sasvim drugu razinu predanosti. Moraš biti fizički, mentalno i duhovno spreman to ponovno raditi - dodao je.
Prije dvije godine rekao je da će se radije povući nego nastupati ako više ne bude mogao pjevati kako želi.
- Ovo je prvi put da to govorim. Ako pjevanje više nije izvrsno, ako ne mogu biti onaj tip kakav sam nekad bio… onda je gotovo. I s tim sam u redu - rekao je tad za The Times.
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