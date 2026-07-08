Jon Bon Jovi održao prvi koncert nakon operacije glasnica: Četiri godine nisam čuo urlik publike

Još prije dvije godine Jon Bon Jovi (64) nije znao hoće li ikad više moći održati veliki koncert. Zbog problema s glasnicama završio je na operaciji, a potom su uslijedili mjeseci rehabilitacije i svakodnevnih vokalnih vježbi. U utorak je pokazao da se sav trud isplatio. Pred gotovo 20.000 obožavatelja u njujorškom Madison Square Gardenu otvorio je turneju 'Forever' i prvi put nakon 2022. ponovno održao koncert.

Već na samom početku našalio se na vlastiti račun. Koncert je otvorio obradom pjesme Beatlesa 'With a Little Help from My Friends', a stih 'Što biste učinili da pjevam falš?' otpjevao je uz osmijeh, aludirajući na zdravstvene probleme zbog kojih je posljednjih godina morao pauzirati.

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Na pozornici su mu se pridružili originalni članovi benda Tico Torres i David Bryan te Hugh McDonald, John Shanks, Phil X i Everett Bradley. Tijekom više od dva sata izveli su 21 pjesmu, među kojima su bili 'Livin' on a Prayer', 'Keep the Faith', 'It's My Life', 'Wanted Dead or Alive' i 'Legendary'.

- Nisam čuo urlik publike četiri godine i nisam bio siguran hoću li se uopće sjećati kakav je to osjećaj - rekao je tijekom koncerta.

Obožavateljima je zahvalio na podršci te poručio da su njegovi 'osobni, privatni gosti' jer su došli pružiti mu ljubav i podršku.

Bon Jovi in DÃ¼sseldorf | Foto: Henning Kaiser/DPA/PIXSELL

Bon Jovi je 2022. godine operirao glasnice nakon što su liječnici otkrili da mu jedna od njih postupno slabi.

- Jedna od mojih glasnica bila je atrofirana, a ona jača glasnica ju je potiskivala, i ta je slabila. Tijekom operacije ugrađen mi je implantat koji je pomogao obnoviti funkciju oslabljene glasnice. Put je bio dug. Bilo je teško. Ali ustrajao sam - rekao je ranije.

Nakon operacije uslijedio je dug oporavak tijekom kojeg je svakodnevno vježbao glas.

- Svatko može otići trčati. Ali moći izdržati cijelu dionicu zahtijeva sasvim drugu razinu predanosti. Moraš biti fizički, mentalno i duhovno spreman to ponovno raditi - dodao je.

Prije dvije godine rekao je da će se radije povući nego nastupati ako više ne bude mogao pjevati kako želi.

- Ovo je prvi put da to govorim. Ako pjevanje više nije izvrsno, ako ne mogu biti onaj tip kakav sam nekad bio… onda je gotovo. I s tim sam u redu - rekao je tad za The Times.