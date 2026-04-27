Jonathan i Riječki simfonijski orkestar najavili koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji

Jonathan i Riječki simfonijski orkestar najavili koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji
Jonathan i Riječki simfonijski orkestar zajedno kreću u još veći projekt – koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji koji će odsvirati u subotu 13. lipnja ove godine.

Nakon što su u prosincu prošle godine rasprodali HNK Ivana pl. Zajca grupa Jonathan i Riječki simfonijski orkestar zajedno kreću u još veći projekt – koncert na Ljetnoj pozornici u Opatiji koji će odsvirati u subotu 13. lipnja 2026.

Koncert u riječkom HNK-u bio je jedan od najimpresivnijih rock događaja 2025. godine. Ipak, s obzirom da je nastup bio rasprodan jako brzo, brojni fanovi Jonathana ostali su bez ulaznica, pa je iskorak prema Ljetnoj i svojevrsna želja benda da im to nadoknadi. 

Jedan od naših najljepših otvorenih koncertnih prostora donosi 13. lipnja nevjerojatnu fuziju moćnog orkestra i benda koji se ne boji pomicati vlastite glazbene granice. Glazbi Jonathana sakupljenoj sa sva četiri studijska izdanja – „Bliss“, „To Love“, „To Hold“ i „Everyone Else Is Ok“ – na Ljetnoj će biti dodana nova, fantastična dimenzija, ali ovaj put pred puno većim auditorijem i pod otvorenim nebom Opatije. Ovu jedinstvenu glazbenu akciju režirat će Olja Lozica, dok će za orkestracije i ravnanje orkestrom biti zadužen Olja Dešić.

Zajednički projekt Jonathana i Riječkog simfonijskog orkestra svoje je prvo, kratko pojavljivanje imao početkom siječnja 2025. na koncertu dobrodošlice u povodu početka mandata nove intendantice riječkog HNK-a Dubravke Vrgoč. Oduševljene reakcije publike na tom koncertu bile su najbolja indicija da se složi cjelovečernji nastup 19. prosinca pripreman gotovo 11 mjeseci i rasprodan u svega dva dana.

Ulaznice za koncert na Ljetnoj pozornici u prodaji su na blagajni HNK Ivana pl. Zajca te online u prodajnom sistemu kazališta.
 

