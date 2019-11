Jordan nikako ne može prodati imanje, snizio cijenu četiri puta

Ponekad prođe dugo razdoblje od propisivanja nekretnina za prodaju do pronalaska stvarnog kupca. Tako umirovljeni američki košarkaš Michael Jordan (56) već sedam godina nastoji prodati svoje imanje u Chicagu veliko 56.000 četvornih metara.

Nije ga uspio prodati čak niti nakon što je četiri puta snizio cijenu. S početnih 194 milijuna kuna, danas je cijenu imanja snizio na 100 milijuna kuna, prenosi Celebrity Network.

Analitičari kažu kako problem pronalaska kupca leži u tome što je cijena još uvijek previsoka. Također, u kući koja se na imanju prodaje puno je personaliziranih stvari koje kupce odmiču.

- Jasno je da je to njegov dom. To je teško prodati. Treba se puno napraviti kako bi ga netko učinio svojim - rekao je Bruce Bowers iz Agencije za trgovinu nekretninama. Naime, veliki broj 23 Jordan je ugradio na ulaznim vratima, a upravo je taj broj s njegovog dresa koji je nosio tokom legendarne košarkaške karijere. Također, na imanju se nalaze brojni košarkaški tereni. Analitičari smatraju kako kupce to ne primamljuje te kako bi cijelo imanje trebali puno uređivati.

Michael Jordan je jedan od najvećih sportaša u povijesti košarke. Za njega je povezana i jedna od čudnijih priča o nekom sportašu. U trenutku kada je suvereno vladao terenima s Chicago Bullsima odlučio odustati od košarke te prebaciti svoj fokus na baseball. Praktički svi u njegovoj okolini, a i šire, ostali su zaprepašteni potezom. Samo godinu dana prije odluke da odustane, Jordan je odveo Bullse do treće uzastopne pobjede, pa su svi smatrali kako je sportaš na svojem vrhuncu.

No problemi u Jordanovom osobnom životu su napravili svoje te je košarkaš 06. listopada 1993. odustao od košarke. Jedan od razloga vrlo vjerojatno je bilo ubojstvo njegovog oca ranije te godine. Godine 1994. potpisao je ugovor s Chicago White Soxima, u nadi da će se baviti baseballom, no završio je u drugoligašu Birmingham Barons.

