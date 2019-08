'Još se privikavam na količinu ljubavnih poruka koje mi stižu'

Gubitak od 86 kilograma u 'Životu na vagi' utjecao je na mene punom snagom, kako jedino i može utjecati takva silovita promjena na čovjeka. Povratio sam samopouzdanje, izbrisao većinu zdravstvenih problema, napokon se mogu odjenuti po svojoj volji, a ne samo po diktatu XXXXL veličina, rekao je za RTL Alen Abramović (46), pobjednik treće sezone showa 'Život na vagi'.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Alen, koji većinu vremena provodi u Zagrebu, priznaje da mu je život nakon showa postao iznimno dinamičan pa mu dan traje prekratko. U kuću showa ušao je sa 181,3 kilograma da bi u finale došao sa 94,9 kilograma. Ističe kako mu je vježbanje postalo svakodnevica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- I dalje redovito treniram pet, šest puta tjedno. Sada preko ljeta sam najčešće na nasipu i Jarunu, za teretanu će biti vremena kada zahladi. Na prehranu, naravno, pazim, obavezno doručkujem doma, upravo iz razloga da izbjegnem hranjenje stihijski po pekarnicama kao prije. Jedem puno salata. Ali vjerujte mi, pojedem i svoju omiljenu pizzu i sladoled, naravno ne svaki dan. Ali čovjek bi poludio da s vremena na vrijeme ne pojede neku hranu po svom guštu, pa makar i ne bila zdrava varijanta - iskren je.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Rekao je i kako sada ima 99 kilograma, čime je i više nego zadovoljan. Nedavno je izdao parfem A.C.O.- Change u suradnji s Croatian perfume house, a na jesen, kaže, priprema nešto novo na tom polju. Alen je ovo ljeto imao i bliski susret s medvjedom dok je džogirao u brdima.

- Izletio je iz šipražja 20 metara ispred mene, skamenio sam se i počeo vrtjeti film o dokumentarcima s medvjedima da se prisjetim kako se treba ponašati u slučaju napada. Nasreću, samo je prošao preko ceste i nastavio u brdo ne obazirući se na mene - ispričao je.

Foto: Facebook/PIXSELL/Reuters

Priznaje kako uvijek ima vremena za ljubavni život, a 'pohvalio' se i ponudama koje često dobiva.

- Po svemu sudeći, ja sam osvojio mnoga srca, a moje srce je malo teže osvojiti. Još se privikavam na količinu ljubavnih poruka koje mi redovito stižu putem društvenih mreža. Sudeći samo po tome, žene su se zaista emancipirale i nisu više te koje trebaju biti osvojene. Sada one to rade. Meni je sve to O.K. - kazao je.

Foto: Instagram

Ostao je u kontaktu s mnogim kandidatima iz showa, a s nekima od njih se i danas druži.

- Viđam se s Markom, Irenom, Ninom, Lukom. I jako, jako sam sretan zbog Irene i toga što joj se ostvarila velika želja da ostane trudna - rekao je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Svima onima koji tek trebaju krenuti na svoj put skidanja kilograma, poručio je neka se ne plaše izaći iz zone komfora u kojoj su sada, jer im se neće ništa loše dogoditi.

Foto: Instagram

- Suočavanje sa sobom je grozno i bolno, ali imajte na umu da su dani koji slijede nakon toga sve ljepši, kvalitetniji i zdraviji, a to sve možete postići u relativno kratkom roku zahvaljujući svojoj disciplini za koju mislite momentalno da je nemate, ali vjerujte mi, itekako je imate, samo je trebate pronaći u dogovoru sa sobom. Nadam se da ću vam uskoro i konkretno moći pomoći sa svojim savjetima i detaljnim naputcima u prehrani. Naime, upravo radim na takvom projektu. O detaljima uskoro... - zaključio je.