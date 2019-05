'Još uvijek imam noćne more o pobačaju. Bila sam depresivna'

Svijet i dalje 'bruji' o novim zakonima o pobačaju koji su doneseni u američkim saveznim državama Georgiji i Alabami. Guverner Georgije, Brian Kemp (56) potpisao je 'Zakon o otkucaju srca', kojim se zabranjuje pobačaj fetusa čiji se rad srca može detektirati, što je otprilike u šestom tjednu trudnoće. Alabama je pak otišla korak dalje pa je svojim zakonom u potpunosti zabranila pobačaj, osim ako je život majke u opasnosti.

Kao i kod većine ovakvih rasprava, ljudi iz javnog života uključili su se kako bi se, dijeleći svoja iskustva, protivili novim zakonima. Jedna od njih je i glumica Milla Jovovich (43), koja je priznala kako je prije dvije godine iznenada morala obaviti medicinski pobačaj. Tada je snimala film u Istočnoj Europi i bila je trudna 4 i pol mjeseca.

- Dobila sam prijevremene trudove i rekli su mi da moram biti budna tijekom cijelog postupka. To je bilo jedno od najstrašnijih iskustava kroz koje sam ikada prošla. Još uvijek imam noćne more o tome, bila sam sama i bespomoćna. Kad pomislim na to da bi se zbog novih zakona žene mogle suočavati s pobačajima u još gorim uvjetima nego što sam ja tada, želudac mi se okrene - rekla je glumica na svom Instagram profilu.

Milla je nastavila iznositi detalje svog traumatičnog iskustva pa se osvrnula na psihičke posljedice pobačaja.

- 'Upala' sam u jednu od najgorih depresija u svom životu te sam naporno radila kako bi se izvukla iz nje, maksimalno sam se posvetila karijeri. Morala sam ostati snažna radi svoje dvoje predivne djece - kazala je iskreno.

Nakon što je pobijedila tešku traumu, glumica sada koristi svoj utjecaj i društvene mreže kako bi se borila za pravo žena na pobačaj koji treba biti legalan, ali i siguran.

- Pobačaj je ženama dovoljno težak na emocionalnoj razini, ne bi smjele to prolaziti u potencijalno nesigurnim i nehigijenskim uvjetima. Abortus je noćna mora, najblaže rečeno. Nijedna žena ne želi prolaziti kroz to, ali moramo se boriti kako bismo omogućili siguran pobačaj ako dođe do njega. Nikad nisam htjela govoriti o svom iskustvu, ali ne mogu šutjeti o tako bitnoj stvari - zaključila je Jovovich.