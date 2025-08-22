Obavijesti

SITNO DO SPEKTAKLA

José Carreras nastupa u pulskoj Areni: Za mene je to privilegija

Zagreb: Jose Carreras nastupao u Lisinskom | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

José Carreras, legendarni tenor, osvaja pulsku Arenu! Koncert uz Zagrebačku filharmoniju, spektakularni repertoar, povratak nakon borbe s leukemijom

Jedan od najvećih opernih tenora svih vremena, José Carreras, nastupit će u pulskoj Areni u utorak, 26. kolovoza 2025. u 21 sat, uz pratnju Zagrebačke filharmonije. Carreras je više puta isticao koliko ga Pula i Arena inspiriraju. 

- Nastup u Areni za mene je veliko privilegij. To je jedinstvena pozornica iznimne ljepote, s posebnom magijom, poviješću i impresivnom snagom. Za ovu prigodu pripremio sam raznovrstan repertoar, od klasičnih djela, zarzuela i napolitanskih pjesama do crossovera – program osmišljen tako da dopre do publike na sveobuhvatan i pristupačan način - naglasio je operni tenor.

Carreras je poznat po vrhunskoj vokalnoj tehnici i interpretacijama uloga u operama Verdija i Puccinija. Tijekom karijere ostvario je više od 60 opernih uloga i prodao preko 85 milijuna nosača zvuka.

Godine 1987. pobijedio je leukemiju te osnovao Međunarodnu zakladu José Carreras za potporu istraživanju i liječenju ove bolesti. Godine 1990. s Plácidom Domingom i Lucianom Pavarottijem pokrenuo je projekt Tri tenora.

Večer će voditi dirigent David Giménez, dugogodišnji Carrerasov suradnik, a posebna gošća bit će sopranistica Dušica Bijelić.

