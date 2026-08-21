José Carreras stiže u Dubrovnik: Legendarni tenor spektakularni koncert imat će ispred Katedrale

Jedan od najvećih opernih umjetnika današnjice, legendarni španjolski tenor José Carreras, nastupit će u četvrtak, 27. kolovoza 2026. godine ispred dubrovačke katedrale, u jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre grada pod zaštitom UNESCO-a. Na koncertu će mu se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić, dok će glazbenu pratnju osigurati Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem uglednog dirigenta Davida Giméneza, dugogodišnjeg Carrerasova suradnika. Publiku očekuje večer vrhunske operne i klasične glazbe na jednoj od najljepših otvorenih pozornica Mediterana.

Foto: Damir Bošnjak

- Dolazak Joséa Carrerasa nastavak je našeg snažnog promoviranja Dubrovnika kao vrhunskog glazbenog i ambijentalnog prostora u kojem nastupaju najveće svjetske zvijezde. Povijesna kulisa našega Grada i glazba svjetske razine ponovno će se spojiti u večer za pamćenje - rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

José Carreras već desetljećima pripada samom vrhu svjetske operne scene. Proslavio se interpretacijama Verdijevih i Puccinijevih opera, a tijekom bogate karijere ostvario je više od 60 opernih uloga te prodao više od 85 milijuna nosača zvuka. Široj publici posebno je poznat kao član slavne operne trojke 'Tri tenora', zajedno s Plácidom Domingom i Lucianom Pavarottijem, čiji su koncerti obilježili povijest klasične glazbe i postavili rekorde koji ni danas nisu nadmašeni.

Zagreb: Jose Carreras nastupao u Lisinskom | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osim iznimnim umjetničkim opusom, Carreras je ostavio snažan trag i svojim humanitarnim djelovanjem. Nakon što je 1987. godine pobijedio leukemiju, osnovao je Međunarodnu zakladu José Carreras koja već desetljećima podupire istraživanja i liječenje ove teške bolesti.

Za dirigentskim pultom bit će David Giménez, maestro poznat po iznimnom osjećaju za operni repertoar i dugogodišnjoj suradnji s Carrerasom na brojnim međunarodnim koncertima. Njegovo ravnanje, uz izvedbu Dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup sopranistice Dušice Bijelić, jamči glazbenu večer na najvišoj umjetničkoj razini.

Zagreb: Jose Carreras nastupao u Lisinskom | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dolazak Joséa Carrerasa još je jedna potvrda nastojanja Grada Dubrovnika da svoju bogatu kulturnu i povijesnu baštinu povezuje s vrhunskim svjetskim umjetnicima, dodatno učvršćujući status Dubrovnika kao jednog od najprestižnijih kulturnih odredišta u regiji. Koncert organiziraju Grad Dubrovnik, Dubrovački simfonijski orkestar i Dubrovačke ljetne igre, a više od pola ulaznica prodano je u manje od 24 sata. Preostale ulaznice prodaju se putem platforme Ulaznice.hr. Prodaja u gradu dostupna je u Festivalskoj palači na adresi Od Sigurate 1, te na prodajnom mjestu Dubrovačkih ljetnih igara u Vukovarskoj ulici, ispred zgrade DTS-a.