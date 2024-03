Josip iz 'Braka na prvu' iskreno o Karmen: 'Nije mi se svidjelo što se u startu udaljila od mene'

Karmen mi se svidjela na prvi pogled, a kad sam čuo njezino ime, još me više zaintrigirala, priznao nam je Josip koji je ovoga tjedna ušao u socijalni eksperiment 'Brak na prvu' gdje su ga spojili s Karmen. Josipu nije bitno u kojoj dobi mu je partnerica, a jedna stvar mu se nije svidjela kod nove supruge.

- Nije mi se svidjelo što se odmah u početku distancirala od mene, nije dala uopće priliku da se bolje upoznamo - požalio nam se. Karmen je zasmetalo ponašanje svatova na svadbi, a Josip taj detalj nije primijetio.

- Moram priznati da u svatovima ništa nisam primijetio, samo znam da mi je moj kum Dražen rekao kako misli da bi moglo biti nešto između Karmen i mene - ispričao nam je.

Foto: Suzana Bota

Karmen je prije otkrila kako joj nije bilo svejedno prilaziti oltaru, a pritom su se čuli ružni komentari iz publike. Josipov uzvanik nije bio oduševljen mladenkinim izgledom pa je rekao: "Grob, brate! Ova je starija od mene".

Karmen je za prvi ples s Josipom odabrala bachatu, što je na trenutke kod Josipa djelovalo neugodno.

- Tu vrstu plesa nisam nikad plesao, ali zbog Karmen sam se potrudio - priznaje nam Josip.

Foto: Suzana Bota

S obzirom na to da živi u Njemačkoj, Josip kaže da ga to ne sprečava kad je prava ljubav u pitanju jer bi zbog "one prave" bio spreman promijeniti adresu. Gestalt psihoterapeutkinja Karmen jasno je rekla pri ulasku u show da njezin partner treba znati razgovarati, razumjeti i biti podrška.

- Voljela bih i da je širokih pogleda, da voli istraživati te da ima vedru, mladenačku energiju. Volim dominantnije muškarce, da inicira, predlaže, da je angažiran. Da je lijep, da zrači nekim optimizmom i veseljem, da je otvoren i da se prepoznamo odmah kad se pogledamo - komentirala je Karmen prije nego što je upoznala Josipa.

Foto: RTL

Tijekom fotografiranja nakon vjenčanja Josip se pokušao fizički približiti Karmen, no za nju je to u ovoj fazi jednostavno bilo previše. Jasno je postavila granice i dala mu do znanja kako joj dodiri ne odgovaraju. "Stidljiva je", komentirao je Josip, a Karmen je rekla da joj je to zanimljivo čuti.

- Kako je samo isprojicirao da ne može prihvatiti kako je to moja granica, da nije svjestan toga da ja imam granicu. Da to nema veze sa stidljivosti. To mi je malo neukusno. Imamo godina, nismo balavci. To mi je totalno neprimjereno - jasno je poručila, a potom se i požalila produkciji.

- Nismo ništa definirali, a već si dozvoljava da bude tako blizu - oštro je rekla.

Karmen je doznala da je Josip bio 17 godina u braku, a vjenčao se s 23 godine. Josip smatra da je bio premlad, ali morao je donijeti takvu odluku jer mu je partnerica ostala trudna. S vremenom je shvatio da to nije bila dobra odluka jer je ostao neiživljen. Također, spomenuo je da razvod nije bio nimalo lak jer je njegova partnerica bila ljubomorna, posesivna i nije željela okončati brak. Karmen je primijetila da dosta negativno govori o bivšoj ženi, što joj je zasmetalo. Zabava na svadbi se nastavila, a Josipovi su gosti bili toliko veseli da su skočili u bazen. Karmen nije bila oduševljena takvim ponašanjem, a i kritizirala je Josipovu taktilnost.

- Ona je jako fina žena. Ima neke svoje mušice, ali ja s tim nemam problema - rekao je Josip. Stiže i treći par u ponedjeljak, na čiju svadbu su pozvani svi ovogodišnji parovi..

Foto: bota