Imoćanin oduševio: Jeo je te ljute papričice kao životinja...

U novoj epizodi reality showa 'Superpar' Josip Ajduk iz Imotskog išao je od para do para i 'žicao' glasove.

- Mora razmisliti o ponašanju, vokabularu. Danijela mora poraditi na njemu - komentirali su Bada i Toca.

To je primijetio i Davor koji je komentirao kako ga Josip tlači već nekoliko dana.

- Došao me pitati za koga ću glasati. Ne znam ni sam, vidjet ćemo sve, ali neću sigurno za to da on ostane u kući budući da me sad došao žicati glas. baš neću - rekao je Davor.

U izazovu za 5000 kuna, žene su bile taktičarke, visjele su na užetu i birale igru za svog partnera. Osim toga, birale su i partnera s kim će njihova polovica igrati igru. Imali su tri ponuđene igre- jedenje ljutih paprika, akvarij tj.ronjenje i obaranje ruku.

Muškarac koji izgubi u igri, gubi poene tako što se njegova partnerica spušta s užeta za nekoliko centimetara.

Zvonimir je u trenu pobijedio Josipa u obaranju ruku jer stalno trenira pa mu to nije bio problem. Ipak, u jedenju ljutih papričica Josip je pobijedio i Tocu i Zvonimira. Progutao je četiri papričice, dvije u borbi protiv Zvonimira i dvije protiv Toce. Iako je gotovo povratio, čaša mlijeka mu je pomogla.

- Ovo čupa, dere! Ljuto je majke ti... Užas - vikao je Josip.

Konačno, u igri su pobijedili Jana i Miroslav te tako osvojili 5000 kuna.

- Po mojim proračunima, već u 'banci' imamo nekih 60 tisuća kuna - veselo je rekla Jana.

U izazovu su najlošiji bili Bada i Toca pa su tako oni, uz Josipa i Danijelu, postali par koji je u eliminacijama.

- Josip mi je u ovom izazovu pokazao nešto što još nisam vidio. Lik je progutao te papričice kao životinja i dokazao mi da želi ostati i da se zna boriti. Tako da, mislim da ću glasati da oni ispadnu - rekao je Davor.

Parovi su spasili Badu i Tocu tako što su im dali narukvice koje im osiguravaju ostanak, a show su napustili Josip i Danijela.

- Da treba, sve bih ponovila. Možda bih jedino promijenila to moje druženje i osim s Hanom, sprijateljila bih se i s drugim curama - rekla je Danijela.