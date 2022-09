Josip rasplakao svih: 'Imao sam leukemiju, a žena mi je trebala roditi, rekli su mi da ću umrijeti'

U drugoj epizodi showa 'Život na vagi' natjecatelji su otkrili neke potresne priče iz svog života koje su ih dovele do trenutačnog stanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kandidati koji su u prošloj epizodi ušli u kuću nastavili su s mjerenjem težine, a sada je na vagu stao Luka koji ima 150,9 kilograma, a priznao je da u životu nije mogao uživati kao njegovi vršnjaci.

- Mislim da sam propustio ljubavni život, svi u selu idu s curama van, a ja to propuštam i sjedim doma - rekao je Luka.

Ponižavali su ga i vrijeđali u školi, a hranu mu je bila bijeg i utjeha kako bi popuni prazninu u sebi. Cilj mu je ostati što dulje u showu i spustiti se na barem 100 kilograma.

Josip Čapo ima troje djece i ženu, a njegova životna priča potresla je voditeljicu Marijanu Batinić, ali i druge kandidate, jer je otkrio da je 2015. imao leukemiju.

- To je bio najgori trenutak u mom životu, taman mi se i kćer trebala roditi, primio sam i ciklus kemoterapije, bio sam u bolnici oko 40 dana, žena još nije rodila i nisam znao hoću li uopće dočekati svoje dijete - rekao je Josip.

- Kad sam došao iz bolnice morao sam odmah nazad. Rekli su mi da ću umrijet za pet dana. Moj tata je išao sa mnom i doktori su to rekli pred njim, a on nije znao što će, a ja sam mu još rekao 'ajmo kući'. Ja sam imao svoju alternativu. Žena me gledala s bebom, ali rekao sam da me ostave tako - ispričao je.

- Onda je počeo strah, kad god sam osjećao strah ja sam jeo, i tako je sve počelo - priznao je Josip.

Prije sedam godina izliječio se od leukemije alternativnom medicinom, ali si je narušio zdravlje jer je previše jeo i utjeha mu je bila u hrani.

- Moj osmijeh većinu vremena bude štiti tako da ljudi ne vide ono što zapravo osjećam - rekla je vesela Matea koja je u show došla s 121,1 kilograma.

Kaže da je spreman sve zadatke i računa da će ići dan po dan. Unatoč kilogramima otkrila je da u ljubavnom životu nije imala problema već smatra da privlači svojom vedrom energijom.

Na vaganje je došao Roko koji je otkrio da mu je otac otišao od kuće 2018. godine i od tada ga nije vidio.

- Moj otac se vodi kao nestala osoba. Nije mi ugodno o tome pričati jer nije to nešto utjecalo na moju debljinu već moja lijenost - rekao je.

Priznaje da mu otac nedostaje, ali se pomirio s tim što ga nema jer je morao nastaviti živjeti dalje, ali se nada da mu se ništa nije dogodilo.

- Bilo bi mi drago kada bi on ovo vidio i da se onda javi - objasnio je Roko.

Nikola se jedan dio života družio s pogrešnim ljudima pa je neko vrijeme proveo u zatvoru zbog sitnih kaznenih djela. Sada pokušava smršaviti da stane u vjenčano odijelo.

Najčitaniji članci