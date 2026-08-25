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POSEBNO SNIMANJE

Josip Tešija u novoj kampanji: Budite u osami, tamo možete pronaći mir i tišinu od mnoštva

Piše Davor Lugarić,
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Josip Tešija u novoj kampanji: Budite u osami, tamo možete pronaći mir i tišinu od mnoštva
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Foto: Doris Baric
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Kao što znamo, mnogi znanstveni pronalasci nastali su u potpunoj izolaciji, poput potpune kontemplacije i molitve. Dolazi do ideja koje otvaraju nove vidike, objasnio je

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Hrvatski art model Josip Tešija napravio je još jednu "kampanju", nazvao ju je "Osama", ime govori dovoljno. U posebnom snimanju kroz objektiv ga je prikazala Doris Barić, odjećom su pomogli Nada Došen i Tomislav Bahorić, Kobali šeširi, a nakit je djelo Hane Nokaj za Lapidarijum.

- Ovo je za mene baš posebna fotokampanja pod nazivom 'sam a'... Pojam i život koji je vrlo prisutan u današnje vrijeme. Zašto tema i taj naslov? Bijeg od društva, tehnologije, brzine koja gazi sve pred sobom... Pojedinac izložen atacima raznih oblika se osamljuje, a često ulazi u depresiju - rekao je Tešija pa nastavio:

- Ima puno ljudi koji dobrovoljno odlaze u svoje oaze osamljenosti, poput vukova samotnjaka, oni su puni snage, ne slabosti. Zašto? Jer pronalaze svoj mir i tišinu daleko od mnoštva i mogu u osami pronaći potpuno zadovoljstvo.

Tu je važno, smatra naš art model, proučavanje, istraživanje raznih znanstvenih disciplina.

- Kao što znamo, mnogi znanstveni pronalasci nastali su u potpunoj izolaciji, poput potpune kontemplacije i molitve. Dolazi do ideja koje otvaraju nove vidike. Uz to, dobiješ manje boli, zla... U osami čovjek je u potpunom miru, bilo u svojoj kući, prirodi... Korištenje osame može biti lijek, pronalazak mira, znanja i boljeg sebe...

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