Josip zbog sirovog luka napušta MasterChef: 'Žena mi je doma trudna i u tome nalazim sreću'

Za Josipa Jurčevića MasterChef putovanje završilo je nakon zahtjevnog stres testa u kojem su kandidati replicirali reinterpretaciju sogan dolme Sanje i Seada Bojića. Osim njega, u ovom eliminirajućem zadatku sudjelovali su još i Filip Krupski, Mirjana Maglić, Danijela Luburić i Miro Gudelj Marjanović.

Iako su kandidati pokazali visoku razinu izvedbe, Josipa je skupo stajao nedovoljno termički obrađen luk. Nakon kuhanja kandidati su s nestrpljenjem čekali ocjene, a među svim tanjurima najviše se istaknula Danijela. Sanja je pohvalila izgled njezina jela, ali i punjenje koje je ocijenila najboljim. Odmah iza nje izdvojile su se još dvije vrlo dobre izvedbe.

Foto: Luka Dubroja

„Stvarno jako dobra jela bila su još dva. Jedno je izgledalo pomalo dizajnerski i pitali smo se tko bi to mogao biti“, rekao je Mario prije nego što je otkriveno da je riječ o Filipovu tanjuru.

Pohvale je zaslužila i Mirjana. „Imala si bolje okuse nego Miro i Josip“, rekao joj je Stjepan. Mirjana nije skrivala zadovoljstvo: „Pomela sam danas ove mlade i pokazala koliko iskustvo može biti jako.“

Na kraju su pred chefovima ostali Miro i Josip. Miri su još jednom uputili upozorenje da svoj potencijal mora ozbiljnije shvatiti. „Govorimo ti da se moraš uozbiljiti, da si previše zaigran, da se moraš fokusirati“, poručio mu je Stjepan.

„Stvarno želim ovo, iako se ne čini. Ne možete ni zamisliti koliko jako“, odgovorio je Miro, a presudna pogreška ipak je bila na Josipovu tanjuru. Sirovi luk značio je kraj njegova natjecanja. „Nažalost, ovdje se rastajemo i tu završava tvoje MasterChef putovanje“, priopćio mu je Stjepan.

Foto: Luka Dubroja

„Bilo je i dobrih i loših momenata. Nosim sa sobom lekcije iz poraza i nastavljam grabiti dalje“, rekao je Josip, otkrivši da svoju budućnost i dalje vidi u ugostiteljstvu i kuhinji.

Iz MasterChefa je otišao s pomiješanim emocijama, ali i posebno lijepim razlogom za povratak kući. „Miješani su osjećaji, i tuga i sreća. Žena mi je doma trudna i u tome nalazim sreću“, zaključio je Josip.

Kako će se kandidati u MasterChefu snaći dalje bez Josipa, ne propustite pogledati u sljedećoj epizodi na Novoj TV, a prije svih na Nova Play.