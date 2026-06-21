Josipa Lisac nahvalila Jakova Jozinovića: 'Sve si ispite položio i sva čuda načinio. Magičan si!'

Ljubavlju, emocijama i glazbom ispunjena Arena Zagreb još je jednom dočekala glazbenu senzaciju Jakova Jozinovića. Nakon spektakularne prve večeri, mladi glazbenik priredio je još jedan nezaboravni koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani. Sa samo 20 godina postao je najmlađi izvođač koji je održao dva koncerta u zagrebačkoj Areni, a njegova turneja "Ja za čuda letim" nastavila je rušiti rekorde.

- Dobra večer, Zagrebe! Jesmo li dobro? Drugu večer zaredom se moj dječački san ostvaruje, hvala vam za to. Hvala vam što ste došli spremni pjevati s nama. Želim da stvarno uživate, da sve brige maknete iz glave i da vam svaka pjesma večer ispuni srca do našeg idućeg puta - poručio je na početku koncerta.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Njegov album prvijenac još se jednom potvrdio kao apsolutni pogodak. Uz već provjerene hitove "Ja volim" i "Polje ruža", obožavatelji su s jednakim oduševljenjem dočekali "4 laste", "Nećeš spavati", "Voljela bi to", "Raj", "Na mjestu mom", "Meri", "Stol za dvoje" i naslovnu "Ja za čuda letim".

Pozornica postavljena u samom srcu Arene, specijalni light show, impresivni LED ekrani i specijalni efekti publici su dodatno dočarali svaku od pjesama. Uz glazbeno-scenski spektakl, Jakov je obožavateljima priredio iznenađenja koja su ih dodatno oduševila.

Potpuni delirij nastao je kada je najavio svoju prvu glazbenu gošću - glazbenu ikonu domaće scene Josipu Lisac.

Foto: Mario Poje/bravo!

- Ova pjesma je stara 53 godine. Osoba koja ju je objavila je tada imala 22 godine, skoro kao ja, i isto joj je to bio debitantski album. Ova pjesma i ovaj trenutak večeras imaju veliko značenje za mene. Molim vas da velikim pljeskom pozdravite Josipu Lisac - najavio je Jakov glazbenu divu i s njom izveo evergreen "O jednoj mladosti", što je bila upravo njegova želja da zajedno otpjevaju.

- Čudotvorče jedan, magičan si totalno. Wow! Vidiš li ti ovo Jakove, vidiš li ti ove laste... Kako su doletjele k tebi. Ovo je stvarnost, ovo je stvarnost... Lijepi pozdrav svima. Jakove, sve si ispite položio. Sva si čuda načinio. Tvoja karijera sad stvarno može ići naprijed. Bravo, bravo - rekla je Josipa.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Potom je uslijedilo još jedan nezaboravni trenutak - na pozornici mu se pridružila pop zvijezda Vesna Pisarović s hitovima "Neka ljudi govore" i "Dolje na koljena".

- Znaš koliko sam htio da budeš moj gost i da napokon pjevamo zajedno. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je moja Slavonka večeras uz mene - kazao je Jakov.

Foto: Mario Poje/bravo!

- Jakov je pravi Slavonac - srdačan i otvoren, volim to kod njega. Ovo je Jakovljev show i ja sam mu dala da odabere koje pjesme ćemo večeras izvesti. Neopisivo mi je drago zbog njega - rekla je Vesna.

Mladi Vinkovčanin svojim radom pokazuje da ljubav, glazba i mladost nemaju granica.

- Ne znam što bih rekao nakon dvije najdivnije večeri u mom životu. Sve je ovo super, život ide dalje nakon ovih koncerata, ali ja nikad mirniji ne idem spavati znajući da sam toliko tisuća srca uspio ispuniti. Idem s 20 godina kući spavati znajući čvrsto u sebi da sve što radim je dobro, da radim iz ljubavi i za bolji svijet. Vi ste meni dovoljni, dok je vas - bit će zauvijek ovako. Hvala mladosti, hvala divni ljudi, hvala mamama i tatama koji su doveli svoju djecu. Hvala svakoj osobi u kolicima, svakoj osobi koja je bila bolesna, hvala svakom tko je izdvojio novac i vrijeme za ove koncerte. Hvala na ljubavi. Svi zajedno činimo najljepšu stvar koja se mogla dogoditi i zajedno pišemo povijest. Vi ste ti koji su napunili Arenu i ostvarili moj san - rekao je Jakov suznih očiju na kraju spektakla.

Zagreb: Drugi koncert Jakova Jozinovića u Areni Zagreb | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon ljetne turneje, Jakova očekuje nova velika pozornica u Hrvatskoj - 9. listopada stiže u zadarsku Dvoranu Krešimira Ćosića na Višnjiku. Ulaznice su u prodaji putem sustava upad.hr.