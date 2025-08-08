Ja vjerujem, i vjerujem da duša živi i postoji. Baš to me oplemenjuje i daje mi snagu za dalje. Ja to ne mogu ispričati i propovijedati, nego mogu pokazati - i to je najljepše, poručila je glazbena diva
Josipa Lisac o ljubavi i glazbenoj mirovini: 'Karlo mi je najljepše pjesme dao. Što više hoću?'
Legendarna glazbena diva Josipa Lisac ovih je dana po prvi put nastupila u Solinu. 'Debitiram. Nikad nije kasno. Vidite, biti debitant - pa tko se s tim još može pohvaliti?', poručila je Lisac za In Magazin te poručila kako Solin ima prekrasnu povijest, no da će ipak malo toga vidjeti.
- To je - putuješ svuda, ali ništa ne vidiš. To je zakon profesije - istaknula je.
O svojoj najvećoj ljubavi, Karlu Metikošu, govori s osmijehom.
- Ja vjerujem, i vjerujem da duša živi i postoji. Baš to me oplemenjuje i daje mi snagu za dalje. Ja to ne mogu ispričati i propovijedati, nego mogu pokazati - i to je najljepše. To živim i pokazujem - rekla je Lisac. Mladim glazbenicima poručila je da ne nasljeđuju, već da izmisle sebe, a 17-godišnjoj Josipi na početku karijere bi mnogo toga poručila - no ništa ne bi promijenila.
- Nikada. Upoznala sam Karla. Dao mi je najljepše pjesme. Što ja hoću više? Ja sam sretna - rekla je.
Na pitanje o glazbenoj mirovini, Lisac kaže da kod nje taj pojam naprosto ne postoji.
- Pa ja nemam radni glazbeni vijek, tijek. Mirovinu dobiješ ako imaš staž i ako radiš negdje - a gdje ja radim? Ja nisam zaposlena nigdje. U kakvu mirovinu da odem onda? - rekla je.
