Josipa Lisac se oprašta: Bare, voljela sam te oduvijek...

Glazbenica Josipa Lisac (76) se oprostila od Gorana Bareta, koji je jučer preminuo u 62. godini života. Na Facebooku mu je posvetila emotivnu poruku te se prisjetila njegove glazbe i autentičnosti.

- Bare, voljela sam te oduvijek… Otkad sam čula pjesme s tvojim stihovima.. tako snažne, životne i proživljene… jer kroz rock muziku, način stvaranja uz uspjehe i razarajuća stanja ti si bio svoj, autentičan, ti si to živio i pokazao…- napisala je.

Otkrila je kako su se ona i publika na njezinu koncertu u Splitu prisjetili preminulog glazbenika te mu odali počast.

- Sinoć si bio sa mnom u Splitu na koncertu, svi smo željeli reći nešto o tebi, a najljepše je bilo pročitati tvoju pjesmu… Djela si predivna ostavio… Bare, sad si u miru i spavaj… spavaj…. - stoji u objavi.

Podsjetimo, Bare je preminuo u petak, 9. listopada. Njegovo beživotno tijelo pronašli su članovi benda u njegovu zagrebačkom stanu.