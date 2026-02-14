Josipa Lisac slavi 76. rođendan: I dalje je vjerna osebujnom stilu

Josipa i Karlo zajedno su živjeli 20 godina, a Karlo je iznenada preminuo 1991. Josipa nakon njega nije imala nijednog muškarca u životu. Kad je umro, ispričala je Josipa svojedobno, prijateljica Beti Jurković pitala ju je: 'Čuj, zanima me samo jedno. Je l’ ti misliš dalje živjeti ili ne'. Josipa joj je odgovorila: 'Ne brini se, ja ću živjeti'. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija