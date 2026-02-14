Obavijesti

Josipa Lisac slavi 76. rođendan: I dalje je vjerna osebujnom stilu

Hrvatska glazbena diva Josipa Lisac slavi danas 76. rođendan. Josipa Lisac rođena je na Valentinovo 1950. godine u Zagrebu, a oduvijek je bila poznata po svom osebujnom i avangardnom modnom izričaju, ali i velikoj ljubavi prema Karlu Metikošu.
Zagreb: Pjeva?ica Josipa Lisac, 13.11.2000.
Josipin život i karijeru obilježila je ljubav s glazbenikom Karlom Metikošem. | Foto: Robert Anic/HISTORY I/C
