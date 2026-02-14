Josipa Lisac slavi 76. rođendan: I dalje je vjerna osebujnom stilu

Hrvatska glazbena diva Josipa Lisac slavi danas 76. rođendan. Josipa Lisac rođena je na Valentinovo 1950. godine u Zagrebu, a oduvijek je bila poznata po svom osebujnom i avangardnom modnom izričaju, ali i velikoj ljubavi prema Karlu Metikošu.
Josipin život i karijeru obilježila je ljubav s glazbenikom Karlom Metikošem.
Glazbenica često spominje kako je upravo Karlo zaslužan za njen uspjeh te da ju je on stvorio. Njihova joj je ljubav poslužila i kao inspiracija za prvi album "Dnevnik jedne ljubavi" iz 1973. godine.
Od 1977. do 1980. godine Josipa i Karlo živjeli su u SAD-u, točnije u New Yorku, gdje su ostvarili ugovor s jednom diskografskom kućom i prije povratka u Hrvatsku snimili album "Made in USA".
Iako nikad nisu izmijenili sudbonosno 'da', njihova ljubav dan danas se pamti kao jedna od najvećih.
Josipa i Karlo zajedno su živjeli 20 godina, a Karlo je iznenada preminuo 1991. Josipa nakon njega nije imala nijednog muškarca u životu. Kad je umro, ispričala je Josipa svojedobno, prijateljica Beti Jurković pitala ju je: 'Čuj, zanima me samo jedno. Je l’ ti misliš dalje živjeti ili ne'. Josipa joj je odgovorila: 'Ne brini se, ja ću živjeti'.
Osim što joj je rođendan na Valentinov, Karlu i njoj veljača je bila jako važna.
''6. veljače naše je privatno Valentinovo (tad su ona i Karlo Metikoš prohodali), 8. veljače se rodio, 14. veljače sam se ja rodila, a 28. veljače izašao je naš album ‘Dnevnik jedne ljubavi''', rekla je Josipa, a svake godine za Valentinovo pjeva u čast svom Karlu.
''Nikada mi nije bilo važno što će drugi misliti o mom izgledu, nego kako se ja osjećam. Niti me je bilo strah eksperimentirati s bojama kose: imala sam zelenu, plavu, ružičastu...'', rekla je svojedobno Josipa.
Rekla je kako je na sceni 'opstala 50 godina' jer je bila iskrena s publikom i samom sobom.
Lisac također tvrdi kako ne radi razliku između "velikih" i "malih" koncerata. Svaki svoj koncert posvećuje svojem pokojnom suprugu Karlu Metikošu.
Nedavno je na svečanoj akademiji održanoj povodom 52. rođendana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog proglašena počasnim članom Dvorane Lisinski za 2025. godinu.
