Josipa Lisac vraća se u Lisinski

Josipa Lisac vraća se na pozornicu zagrebačke koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u subotu, 5. prosinca 2026. Povratak u našu najprestižniju koncertnu dvoranu događa se nakon gotovo dvije godine pauze, a Josipa Lisac vraća se u prostor koji je u prošlosti nebrojeno puta rasprodala.

Publiku će provesti kroz svoj prebogati katalog svevremenskih klasika domaće glazbe koji obuhvaća više od 50 godina stvaralaštva. Uz klasike kao što su 'Boginja', 'O jednoj mladosti', 'Dok razmišljam o nama', '1000 razloga', 'Živim po svome', 'Vjerujem ti sve', 'Gdje Dunav ljubi nebo', 'Danas sam luda', 'Magla' te novije 'Tu', 'Tebi putujem' ili 'Daleko', donosi i neke nove i aktualne pjesme.

Foto: PROMO

Josipa i ovoga puta u Lisinski dolazi u pratnji svog fantastičnog benda, a čine ga Borna Šercar, Davor Črnigoj, Elvis Penava i Toni Starešinić. Ulaznice su u prodaji od petka, 28. kolovoza, od 10:00 sati. Dostupne su na blagajni Lisinskog, kao i na njihovoj web stranici.