Obavijesti

Show

Komentari 0
5. PROSINCA

Josipa Lisac vraća se u Lisinski

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Josipa Lisac vraća se u Lisinski
4
Foto: FILIP BUSIC
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Publiku će provesti kroz svoj prebogati katalog svevremenskih klasika domaće glazbe koji obuhvaća više od 50 godina stvaralaštva

Admiral

Josipa Lisac vraća se na pozornicu zagrebačke koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u subotu, 5. prosinca 2026. Povratak u našu najprestižniju koncertnu dvoranu događa se nakon gotovo dvije godine pauze, a Josipa Lisac vraća se u prostor koji je u prošlosti nebrojeno puta rasprodala.

STALA JOJ U OBRANU Josipa Lisac podržala je mladu pjevačicu nakon oštre kritike Houdeka: 'Što to zaista znači?'
Josipa Lisac podržala je mladu pjevačicu nakon oštre kritike Houdeka: 'Što to zaista znači?'

Publiku će provesti kroz svoj prebogati katalog svevremenskih klasika domaće glazbe koji obuhvaća više od 50 godina stvaralaštva. Uz klasike kao što su 'Boginja', 'O jednoj mladosti', 'Dok razmišljam o nama', '1000 razloga', 'Živim po svome', 'Vjerujem ti sve', 'Gdje Dunav ljubi nebo', 'Danas sam luda', 'Magla' te novije 'Tu', 'Tebi putujem' ili 'Daleko', donosi i neke nove i aktualne pjesme.

Foto: PROMO

Josipa i ovoga puta u Lisinski dolazi u pratnji svog fantastičnog benda, a čine ga Borna Šercar, Davor Črnigoj, Elvis Penava i Toni Starešinić. Ulaznice su u prodaji od petka, 28. kolovoza, od 10:00 sati. Dostupne su na blagajni Lisinskog, kao i na njihovoj web stranici.

Foto: FILIP BUSIC

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda
AKA BOBAN DŽUNGLICA

FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda

Nikola Nemešević proslavio se u 'Big Brotheru', gdje je njegova ljubavna priča s Marijanom Čvrljak privukla golemu pozornost javnosti. Danas se posvetio glazbi, koju stvara pod umjetničkim imenom Boban Džunglica
Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton
NAKON KRATKE BORBE

Otkriveno od čega je umrla legendarna Dolly Parton

Dolly Parton preminula je u 81. godini života nakon kratke borbe s rakom
Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli
VELIKA LJUBAV

Dolly Parton umrla godinu dana nakon supruga Carla: Branili su im da se vjenčaju pa su pobjegli

Dolly Parton i Carl Dean prkosili su svim izazovima, a u braku su bili čak 58 godina. Glazbenica je umrla manje od godinu i pol nakon svog voljenog supruga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026