Josipa plesala za žene oboljele od raka: 'Vi ste moje fajterice'

Josipi Pavičić Berardini (40) prije pet godina liječnici su dijagnosticirali zloćudni tumor dojke. O borbi s rakom progovorila je u knjizi 'Šest milimetara - ispovijest o boli i pobjedi', a u showu 'Ples sa zvijezdama' otkrila je da želi postati inspiracija ženama diljem Hrvatske.

U protekloj epizodi zaplesala je quickstep s partnerom Damirom Horvatinčićem i posvetila ga svim ženama koje proživljavaju sličnu sudbinu.

- Za moje fajterice - rekla je Josipa i posvetila im i emotivnu objavu na Instagramu.

- Drage prijateljice iz mog 'karcinomskog' kluba, znane i neznane, moje lavice, moje 'fajterice'...Prošlu sam nedjelju, nakon nastupa u Plesu sa zvijezdama, do sitnih jutarnjih sati čitala vaše poruke podrške i ljubavi (a bilo ih je na tisuće) - započela je Pavičić.

- Ganule ste me, dirnule, naježile, zagrlile, okupale ljubavlju i zato sam vam neizmjerno zahvalna. Sa svojom sam knjigom 'Šest milimetara' obišla cijelu Hrvatsku, održala više od 120 promocija, odaslala važnu poruku 'Ako sam mogla ja, to znači da možeš i ti'. Upoznala sam mnoge od vas koje ste se borile za život, mijenjale mentalni sklop, učile opraštati i na kraju odlučile zavoljeti sebe te tako udahnuti smisao sveopćem besmislu u sebi i oko sebe koje nas preplavi kad se pojavi bolest - napisala je Josipa.

- Ja sam vaša, vi ste moje. Čak i ako se nikad nismo srele, mi se znamo i osjećamo. našem se pogledu nazire ona plemenita tišina u koju moraš ući da bi stigao do svog centra do sebe. Molim Boga neka nam pričuva dovoljno dana da ostvarimo svoje ciljeve i da suosjećamo a istovremeno neka nam pomogne da proživimo svaki dan kao da nam je posljedni jer ćemo tako svaku minutu dodirnuti zagrljajem potpune prisutnosti.Ljubav se ne boji smrti jer ljubav je život, a smrt je glavni razlog za život. Ljubav je moje oružje za otvaranje ljudskih srca, daje mi smirenje u trenucima boli, štiti me od uboda onih koji još uvijek budni spavaju - dodala je.

- Voljene moje, sutra Damir i ja plešemo za Vas. U publiku nam dolaze posebne gošće deset divnih 'fajterica' iz svih krajeva Hrvatske. Posvećujem vam svoj ples uz jedno duboko i veliko HVALA na podršci. Hvala što ste uz mene, što ste me “prepoznale”, sto ste me 'čule', hvala za ljubav - najavila je nastup Pavičić na profilu.